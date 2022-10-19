En İyi Eşleştirme Oyunları

Yıllardır popülerliğini devam ettiren eşleştirme oyunları, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardımcı oluyor. Bu yazıda en başarılı yapımları bir arada topladık.

Eşleştirme oyunu denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak Candy Crush Saga geliyor. İlk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen yapım, kısa sürede dünya çapında çok büyük bir popülerlik elde etti. Bununla beraber eşleştirme türünde çok sayıda yapım çıktı.

Eşleştirme Oyunları Listesi

Gunspell 2

Jewel Town

Bejeweled Stars

Jewel Match King

Candy Crush Saga

Farm Heroes Saga

Disney Emoji Blitz

Sweet Fruit Candy

Angry Birds Match

Dragons: Titan Uprising

Pokémon Shuffle Mobile

Harry Potter: Puzzles & Spells

Yukarıda en başarılı 12 eşleştirme oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en iyi balon patlatma oyunları listemize göz atabilirsiniz.

Gunspell 2

Eşleştirme türünü RPG ile birleştiren Gunspell 2'de aynı renge sahip en az üç mücevherleri ya da taşları eşleştirerek rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Oyunda her iki tarafın da belirli bir sağlık seviyesi bulunuyor. Karakterinize çeşitli eşyalar ekleyebilirsiniz. Oyun esnasında çeşitli yetenekler de kullanabilirsiniz.

Jewel Town

10 binden fazla seviyenin yer aldığı Jewel Town'da aynı renge sahip en az üç mücevheri eşleştirerek seviyeleri geçmeye çalışıyorsunuz. Milyonlarca kez indirilen oyundaki güçlendiriciler, seviyeleri tamamlama konusunda yardımcı oluyor. Çok basit bir oynanışa sahip olan yapımda arkadaşlarınız ile rekabet edebilmeniz de mümkün.

Bejeweled Stars

Electronic Arts tarafından sunulan Bejeweled Stars, eşleştirme türünün en başarılı yapımlarından biridir. Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen yapımda aynı renge sahip mücevherleri bir araya getirerek seviyeleri tamamlamanız gerekiyor. 1500'den fazla seviyenin yer aldığı yapımda ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor.

Jewel Match King

Oyuncuların uzun süre eğlenceli vakit geçirmesine olanak tanıyan Jewel Match King'de 1000'den fazla seviye yer alıyor. İlerledikçe daha zor seviyeler ile karşılaşabileceğiniz oyunda çeşitli güçlendiriciler mevcut. Geçmekte zorlandığınız seviyelerde güçlendiriciler kullanabilirsiniz. Oyun ayrıca internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Candy Crush Saga

King tarafından sunulan Candy Crush Saga, en başarılı eşleştirme oyunları arasında yer alıyor. 1 milyardan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda aynı renge sahip şekerleri birleştirerek bölümleri başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Güçlendiricilerin yer aldığı oyunda çok fazla sayıda bölüm bulunuyor.

Farm Heroes Saga

Binlerce seviyeyi içeren Farm Heroes Saga, yüzlerce seviyenin yer aldığı popüler bir yapımdır. 100 milyondan fazla indirilen yapımda seviyeleri başarılı bir şekilde geçebilmek için verilen görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda çeşitli güçlendiriciler de mevcut. Oyunda çevrim dışı mod desteği de yer alıyor.

Disney Emoji Blitz

Disney, Pixar ve Star Wars karakterlerinin yer aldığı Disney Emoji Blitz'de en az üç aynı karakteri eşleştirerek bölümleri tamamlamanız lazım. 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan yapımda seviyeleri geçerek çeşitli ödüllere de sahip olabilirsiniz. Çok kolay bir oynanışın yer aldığı yapımın grafikleri de kaliteli durumda.

Sweet Fruit Candy

Aynı renge sahip meyveleri eşleştirerek bölümleri geçmeye çalıştığınız Sweet Fruit Candy'de internet olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz. 100 milyondan fazla indirilen oyunda 1500'ü aşkın seviye yer alıyor. Başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunun mekaniğine kısa sürede alışabilirsiniz.

Angry Birds Match

Diğer Angry Birds oyunlarından farklı bir oynanış sistemine sahip olan Angry Birds Match'te aynı renge sahip ögeleri birleştirerek görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Aynı renge sahip en az dört ögeyi birleştirdiğinizde oyun alanına çeşitli yeteneklere sahip olan kuşlar da ekleniyor.

Dragons: Titan Uprising

Eşleştirme ve RPG ögelerini birleştiren Dragons: Titan Uprising isimli oyunda karşınıza çıkan ejderhalara karşı mücadele ediyorsunuz. Bunun için aynı renge sahip taşları birleştirmeniz gerekiyor. Bu işlemi her yaptığınızda ejderhaların sağlık seviyesi azalıyor. Oyunda çok sayıda ejderha ve seviye bulunuyor.

Pokémon Shuffle Mobile

Pokémon Shuffle Mobile'da üç ve daha fazla aynı Pokemon karakterini dikey ya da yatay olarak birleştirerek çeşitli Pokemon karakterlerine karşı mücadele ediyorsunuz. Her seviyede belirli bir hamle sayısı veriliyor. Hamle sayısı sona ermeden Pokemon'u yenmeniz gerekiyor.

Harry Potter: Puzzles & Spells

Listemizin son sırasında Harry Potter evreninde geçen Harry Potter: Puzzles & Spells bulunuyor. Bir karakter oluşturarak oyuna başlıyorsunuz. Aynı renge sahip taşları birleştirerek seviyeleri geçmeniz gerekiyor. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda güçlendiriciler de mevcut.

Bu yazıda eşleştirme oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi puan toplama oyunları listemize de göz atabilirsiniz.