En İyi Odadan Kaçış Oyunları

Odadan kaçış oyunları neler? Bu yazıda Android ve iOS cihazlar üzerinden keyifli zaman geçirebilmenize imkân tanıyan oldukça başarılı yapımları bir arada topladık.

Kaçış temalı oyunlar, mobil platformda uzun bir süredir popülerliğini devam ettiriyor. Şu anda oynayabileceğiniz çok sayıda kaçış oyunu bulunuyor. Peki, kaçış temasına sahip en başarılı yapımlar neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık.

Odadan Kaçış Oyunları Listesi

Escape Job

Horror Escape

Can You Escape

The Room Three

You Must Escape 2

Cube Escape: Paradox

Spotlight: Room Escape

Skyscraper: Room Escape

Escape Room: Mystery Word

Yukarıda odadan kaçış oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca macera türündeki yapımları oynamaktan keyif alıyorsanız en iyi macera oyunları listemizi de inceleyebilirsiniz.

Escape Job

Odadan kaçma oyunları listesinin ilk sırasında escape Job bulunuyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı Escape Job adlı yapımda gizli objeleri bularak odadan kaçmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca başarılı bir şekilde tasarlanmış olan bulmacaları da çözmeniz gerekiyor. Çevrim dışı desteğine sahip olan yapım, bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Horror Escape

Korku temasına sahip olan Horror Escape, çeşitli bulmacaları çözerek ve nesneleri toplayarak odadan kaçmaya çalışıyorsunuz. Bir milyondan fazla indirilen yapım, atmosferi başarılı bir şekilde yansıtmayı başarıyor. Kaçış türündeki oyunları seviyorsanız Horror Escape'i cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Can You Escape

Kaçış oyunu Can You Escape'te amaç tıpkı listedeki diğer oyunlar gibi odadan kaçmaktır. Başarılı bir şekilde tasarlanmış bulmacaların yer aldığı oyunda 12 farklı oda mevcut. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda odalardan kaçabilmek için bulmaca çözmenin yanı sıra gizlenmiş nesneleri de bulmanız gerekiyor.

The Room Three

Odadan kaçma oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan The Room Three, atmosferi başarılı bir şekilde yansıtıyor. Atmosferin yanı sıra ses efekti, grafik, oynanış sistemine ve müzik gibi konularda da başarılı bir yapım olan The Room Three'de keyifli zaman geçirebilirsiniz.

You Must Escape 2

Mobil cihazlar için geliştirilen You Must Escape 2'de odalara gizlenmiş nesneleri bulmanız gerekiyor. Bu nesneleri kullanarak çeşitli ipuçlarına ulaşabilir ve odalardan kaçmayı başarabilirsiniz. Oyunda çeşitli bulmacalar da bulunuyor. Odadan kaçma oyunları arasında bulunan You Must Escape 2, ilk etapta ne kadar kolay olsa da ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor.

Cube Escape: Paradox

Cube Escape: Paradox isimli yapımda Dale Vandermeer isimli dedektif, bir odada hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanır. Kendisini bir oyunun içerisinde bulan Vandermeer, odadan kaçmak ve hafızasını yeniden kazanmak için ilerledikçe daha zor hâle gelen bulmacaları çözmek zorundadır.

Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyunda çevrim dışı desteği mevcut. Bu destek sayesinde odadan kaçma oyunu Cube Escape: Paradox'u internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Spotlight: Room Escape

Javelin tarafından sunulan Spotlight: Room Escape'te hafıza kaybı yaşayan bir kişiyi kontrol ediyorsunuz. Oyundaki amaç ise belirtilen süre zarfında odadan kaçmaya çalışmaktır. Bunun için gizlenmiş objeleri toplayarak ipuçları elde etmeniz ve bulmacaları çözmeniz gerekiyor. 10 milyondan fazla indirilen oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Skyscraper: Room Escape

Skyscraper: Room Escape'te gökdelenin çatısında mahsur kalan kişinin kaçabilmesine yardım ediyorsunuz. Bunun için çatıda yer alan her kısmı detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Başarılı bölüm tasarımlarının yer aldığı yapımda birçok bulmaca yer alıyor. Escape Factory tarafından sunulan Skyscraper: Room Escape'te bulmacaları çözerek odadan kaçmaya çalışıyorsunuz.

Escape Room: Mystery Word

Escape Room: Mystery Word adlı yapımda mahsur kaldığınız odadan çıkmaya çalışıyorsunuz. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken oyunda ipuçları elde ederek ve bulmacaları çözerek odadan çıkabilirsiniz. Milyonlarca kez indirilen oyun basit bir oynanışa sahip.

Başarılı bir şekilde tasarlanmış bölümlere sahip olan oyunda çevrim dışı desteği mevcut. Bu sayede oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz. Oyunda ayrıca çok sayıda bölüm bulunuyor. Bu, oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyor.

Bu yazıda odadan kaçış oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bulmaca çözmekten keyif alıyorsanız en iyi bulmaca oyunları listemizi de göz atmayı unutmayın.