En İyi Meditasyon Uygulamaları

Meditasyon uygulamaları kullanmak isteyen kişiler için birbirinden başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir uygulamayı cihazınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Meditasyon yapmak isteyen kişiler için Android ve iOS platformunda çok sayıda uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların bazıları, sahip olduğu arayüz ve sunduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. Peki, en başarılı hizmetler neler? Bu yazıda meditasyon uygulaması önerilerinde bulunduk.

Meditasyon Uygulamaları Listesi

Aura

Calm

Sanvello

Buddhify

Meditopia

Headspace

Simple Habit

The Mindfulness App

Yukarıda en başarılı 8 meditasyon uygulaması önerileri yer alıyor. Listede bulunan hizmetlere dair detaylara aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca evde spor yapmak istiyorsanız en iyi egzersiz uygulamaları listemize de göz atmayı unutmayın.

Aura

Uyku, odaklanma, stres ve mutluluk dahil olmak üzere pek çok kategorinin yer aldığı Aura'da 3 dakikalık seanslar bulunuyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, bu sayede kullanıcılara kolay bir kullanım sunuyor. Bir milyondan fazla indirilen uygulama, stresten uzaklaşmanıza yardımcı olabilir.

Calm

Sakinleştirici müzik ve rahatlatıcı seslere sahip olan Calm sayesinde akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi kullanarak meditasyon yapabilirsiniz. Kaygının ve stresin azalmasına yardımcı olabilen uygulama, kullanıcı dostu arayüze sahip. 10 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken uygulama, çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor.

Sanvello

Sanvello, mobil cihazlar üzerinden meditasyon yapabilmenize imkân tanıyan çok başarılı bir hizmettir. Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulama, insanların daha iyi hissetmenize yardımcı oluyor. Popüler bir hizmet olan Sanvello, ücretsiz sürümünün yanı sıra ücretli abonelik planına da sahip.

Buddhify

Buddhify kaygı ve stres dahil olmak üzere pek çok olumsuz duygu gibi sorunlara yardımcı olabilmek için 200'den fazla meditasyon sunuyor. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay bir kullanım sunan uygulamadaki Yemek yeme, dinlenme, seyahat, çalışma ve uyku gibi kategoriler arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Meditopia

Stres, endişe, motivasyon, dikkat, nefes, kendini sevme, öfke ve yetersizlik hissi dahil olmak üzere konularda 1000'i aşkın rehberli meditasyon sunan Meditopia'da çeşitli konulara sahip günlük meditasyonlar da bulunuyor. İlham veren sözler içeren hizmette karanlık mod desteği de mevcut.

Mobil cihazlar üzerinden milyonlarca kez indirilen Meditopia ayrıca uyku kalitenizi arttırmanıza yardımcı olabilmek için 30'dan fazla uyku meditasyonu da içeriyor.

Headspace

Hayata daha pozitif bir şekilde bakılabilmesine ve stres seviyesinin azalmasına yardımcı olan Headspace, meditasyonun temellerini öğrenmenize imkân tanıyor. Popüler uygulamada endişe, stres ve genel kaygı gibi konular için 500'den fazla meditasyonun yer alıyor. Ayrıca 3 dakikalık kısa meditasyonlar da mevcut.

Simple Habit

Çeşitli ödüllere layık görülen Simple Habit, milyonlarca kişi tarafından tercih edilen popüler bir uygulamadır. İnsanların daha iyi odaklanmasına, streslerinin azalmasına ve daha kaliteli bir şekilde uyumasına yardımcı oluyor. Popüler uygulama, başarılı arayüz sayesinde çok kolay bir kullanım sunuyor.

The Mindfulness App

The Mindfulness App, farklı sürelere sahip 400'ü aşkın rehberli meditasyon içeriyor. Stres ve endişe seviyesinin azalmasına imkân tanıyan uygulama, kişiselleştirilmiş kullanıcı istatistikleri sunuyor. Orman, yağmur, deniz dalgası gibi seslerin yer aldığı hizmette meditasyon yapmayı hatırlamanızı sağlayan hatırlatıcılar da mevcut.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamanın premium abonelik planı da bulunuyor. Abonelik planı, kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda meditasyon uygulamaları listesi hazırladık. Listede bulunan hizmetlerin indirme bağlantılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca az bilinen güzel uygulamalar listemizi de inceleyebilirsiniz.