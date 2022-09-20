Düşünmeyi Sevenler İçin En İyi Satranç Oyunları

Satranç oyunları, insanların düşünmesine ve rakiplerine göre hamle yapmasına teşvik eder. Bu yazıda akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynayabileceğiniz birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Beğendiğiniz oyunu indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Yüzyıllar öncesine dayanan satranç, hemen hemen herkes tarafından oldukça sevilen bir oyundur. Stratejinin oldukça büyük bir öneme sahip olduğu oyunu oynayabilmek için bir satranç setine ihtiyacınız yok çünkü mobil platformda çok sayıda satranç oyunu bulunuyor.

Bu yazıda uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirebileceğiniz başarılı mobil oyunları sıraladık. Listede yer alan bazı oyunlar internet üzerinden diğer oyuncularla mücadele edebilmenize de imkân tanıyor.

Satranç Oyunları Listesi

Lichess

Chess Ace

Chess Free

Chess Stars

Play Magnus

Chess Fusion

Toon Clash CHESS

Chess - Play & Learn

Chess With Friends Free

Yukarıda mobil cihazınız üzerinden oynayabileceğiniz oldukça başarılı yapımlar bulunuyor. Listede yer alan oyunların ayrıntılarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Oyunlara geçmeden önce satranç hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız satranç nedir, nasıl oynanır dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Lichess

Açık kaynak kodlu ücretsiz bir oyun olan Lichess hem akıllı telefonlar hem de tabletler için tasarlandı. Yatay modu destekleyen oyunu ister bilgisayar ile isterseniz diğer oyuncularla oynayabilirsiniz. Herhangi bir reklam içermeyen yapımda oyun analizi de mevcut. 80 farklı dili destekleyen Lichess'ta çevrim dışı desteği de bulunuyor.

Chess Ace

Satrancı ve kart oyununu birleştiren Chess Ace, listedeki diğer satranç yapımlarından biraz farklıdır. At ve kale gibi kartları kullanarak doğru hamleler ile bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Başarılı yapımda 200'ü aşkın seviye bulunuyor ve seviyeler ilerledikçe oyunun zorluk seviyesi artıyor. Diğer oyuncularla da mücadele edebilmeniz mümkün.

Chess Free

50 milyondan fazla indirilen oyunda 12 oyun seviyesi bulunuyor. Casual ve Pro isimli iki farklı moda sahip olan yapımda oyun süresini de ayarlayabilirsiniz. Chess'te ayrıca çeşitli başarımlar da mevcut.

Keyifli zaman geçirebileceğiniz Chess'te bilgisayar karşı oynayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca diğer oyunculara karşı da mücadele edebilirsiniz.

Chess Stars

Chess Stars, internet üzerinden diğer oyunculara karşı mücadele etmek isteyen oyuncular için harika bir oyundur. Sohbet desteğine de sahip olan çevrim içi modun yanı sıra 10 zorluk seviyesinin yer aldığı tek oyunculu mod da bulunuyor. Tek oyunculu modda bilgisayara karşı oynayabilirsiniz.

Oyunda çeşitli temalar mevcut. Hoşunuza giden temanın kilidini açarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Oyun sonlarında yer alan analiz sayesinde hatalarınızı gözlemleyebilir ve böylelikle kendinizi geliştirebilirsiniz.

Play Magnus

Başarılı bir arayüze sahip olan Play Magnus'ta satranç şampiyonu Magnus Carlsen'ın belirli yaşlardaki yeteneğine dayalı olarak çeşitli seviyeler bulunuyor. İlk olarak 5 yaş ile başlıyor ve yaş ilerledikçe zorluk seviyesi de önemli ölçüde artıyor. Performansınıza dair çeşitli istatistiki bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.

Chess Fusion

Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken 3 boyutlu satranç oyunu Chess Fusion'da çok sayıda seviye yer alıyor. Hem yatay hem de dikey ekran modunu destekleyen yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor.

Sohbet etme özelliğinin de yer aldığı oyunda çeşitli temalar da mevcut. 10 milyondan fazla indirilen oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Toon Clash CHESS

Toon Clash CHESS, satrancı çok daha eğlenceli hâle getiren çok popüler bir oyundur. Oyunda at, kale, vezir, şah gibi klasik taşlar yerine sevimli karakterler bulunuyor. Üç farklı modun yer aldığı yapımda ekibi ve tahtayı seçtikten sonra oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunda kolay, orta ve usta olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Böylelikle size uygun bir seviye ile oyunu oynayabilmeniz mümkün. Bir milyondan fazla indirilen Toon Clash CHESS'te yer alan karakterlerin animasyonları da oldukça başarılıdır.

Chess - Play & Learn

Kendisini satranç alanında geliştirmek isteyen kişiler için harika bir oyun olan Chess - Play & Learn'de çeşitli dersler, videolar ve taktikler yer alıyor. Kendi seviyenize göre zorluğu ayarlayabilir ve bilgisayara karşı mücadele edebilirsiniz.

Tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da bulunuyor. Çevrim içi mod sayesinde dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile mücadele edebilmeniz mümkün. Oyun esnasında iletişim kurma özelliği de mevcut. Çeşitli temalar sayesinde satranç tahtasını özelleştirebilirsiniz.

Chess With Friends Free

Bir milyondan fazla indirilen Chess With Friends Free sayesinde internet bağlantısı aracılığı ile diğer oyunculara karşı mücadele edebilmeniz mümkün. Oyun esnasında karşınızdaki kişiyle sohbet edebilirsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Chess With Friends Free, rakibinizin oyun geçmişini de görüntüleyebilmenize imkân tanıyor.

Bu yazıda satranç oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İndirme işlemini kolayca gerçekleştirdikten sonra oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca satranç alanında çok büyük başarılara imza atan Garry Kasparov kimdir sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.