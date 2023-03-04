En İyi Yemek Yapma Oyunları

Yemek yapma oyunları oynayarak uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Peki, yemek pişirebilmenize olanak tanıyan en iyi yapımlar hangileri? Bu yazıda mobil cihazlar üzerinden oynayabileceğiniz eğlenceli oyunları sıraladık.

Akıllı telefon ve tablet üzerinden oynanabilen çeşitli türlerde oyunlar mevcut. Bunlar arasında yemek pişirme oyunları da bulunuyor. Kolay bir oynanışa sahip olan yapımlar, çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor.

Yemek Yapma Oyunları Listesi

Cook It

The Cook

Idle Cook

My Cooking

Cooking Tale

Cooking Live

Cooking City

Cooking Joy 2

Patiala Babes

Cooking Fever

Cooking Mama

Cooking Frenzy

Cooking Festival

Happy Cooking 2

Indian Cooking Star

Virtual Families: Cook Off

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Masala Express: Cooking Game

Yukarıda en iyi 18 yemek yapma oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yemek tariflerinin yer aldığı bir uygulama kullanmak isterseniz en iyi yemek tarifi uygulamaları listesini inceleyebilirsiniz.

Cook It

En iyi yemek pişirme oyunları listesinin ilk sırasında cook It yer alıyor. Verilen siparişler doğrultusunda çeşitli yemekler hazırlamaya çalıştığınız oyunda bir restoran işletiyorsunuz. Müşteri memnuniyeti açısından siparişleri hızlı ve doğru şekilde hazırlamanız önemli bir yere sahip.

The Cook

The Cook'ta verilen siparişleri doğru şekilde hazırlamanız gerekiyor. Pişirme aşamasına geçmeden önce yemek için gerekli olan malzemeleri seçmeniz ve doğramanız gerekiyor. Siparişleri istenilen şekilde hazırlandığınız takdirde çeşitli miktarlarda oyun içi para kazanıyorsunuz. Oyun içi para ile çeşitli ögeler alabiliyorsunuz.

Idle Cook

Sahip olduğu çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen Idle Cook isimli simülasyon türündeki yapımda bir restoran işletiyorsunuz. 100 bini aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

My Cooking

Yemek yapma oyunları arasında bulunan My Cooking'de restoranınıza gelen müşterilerin istediği yemekleri hazırlamaya çalışıyorsunuz. Çeşitli seviyelerin yer aldığı My Cooking'de ilerledikçe oyunun zorluk seviyesi de artıyor. 10 milyondan fazla indirilen yapım, internet bağlantısı olmadığında da oynanabiliyor.

Cooking Tale

5 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Cooking Tale, Gamegos tarafından sunuldu. Çeşitli seviyelerin yer aldığı yapımda müşterilerin verdiği siparişleri doğru şekilde hazırlayarak seviyeleri tamamlamanız gerekiyor.

Cooking Live

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen Cooking Live isimli yapımda müşterilerin siparişlerine göre çeşitli yemekler hazırlıyorsunuz. Kazandığınız oyun içi paralar ile yeni dekorasyon ürünler alabiliyor ve böylelikle restoranınızı istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz.

Cooking City

50 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Cooking City'de hamburger, sandviç, waffle ve pizza dahil pek çok yemek yapıyorsunuz. Çok sayıda seviyenin bulunduğu oyunda siparişleri hızlı ve doğru bir şekilde hazırlamanız gerekiyor.

Cooking Joy 2

Yemek yapma oyunu Cooking Joy 2, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyor. Yapabileceğiniz yemekler arasında hamburger, çorba, patates kızartması, sosisli sandviç ve dahası bulunuyor. Oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Patiala Babes

Patiala Babes isimli oyunda Hint, İtalyan Asya ve Meksika mutfaklarından çeşitli yemekler pişiriyorsunuz. Basit oynanış sistemine sahip olan yapımda siparişleri doğru ve hızlı şekilde hazırlamanız oldukça önemlidir. Oyunda çevrim dışı desteği de mevcut.

Cooking Fever

100 milyondan fazla indirilen Cooking Fever adlı mobil oyunda 1000'i aşkın seviye yer alıyor. Siparişleri zamanında ve doğru şekilde hazırlamanız gereken yapımda yemeklerin yanı sıra kurabiye ve kek gibi yiyecekler de bulunuyor.

Cooking Mama

Çizgi film tarzında grafikleri ile dikkat çeken Cooking Mama oyununda öncelikle malzemeleri doğrayarak hazırlamanız gerekiyor. Hazırladığınız malzemeleri kullanarak birbirinden lezzetli yemekler pişiyorsunuz. Başarılı oyanış mekaniğine sahip olan yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Cooking Frenzy

Pek çok yemeğin yer aldığı Cooking Frenzy, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor. 10 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan yapımı cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Cooking Festival

Yemek yapma oyunları listesinde yer alan Cooking Festival isimli mobil oyunda yemeklerden tatlılara kadar pek çok yiyecek hazırlamanız ve hazırladığınız yiyecekleri müşterilere hızlı bir şekilde servis etmeniz gerekiyor. Çok kolay bir şekilde oynanabilen oyun, atmosferi de başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Happy Cooking 2

Suşi dahil olmak üzere pek çok yemek yaptığınız Happy Cooking 2'de yemeklerin yanı sıra dondurma da hazırlayabiliyorsunuz. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen mobil oyun, bir milyondan fazla indirildi.

Indian Cooking Star

10 milyondan fazla indirilen Indian Cooking Star'da Hindistan mutfağına ait çeşitli yemekler pişiriyorsunuz. Yüzlerce seviyenin yer aldığı yapımda siparişleri hata yapmadan hızlı şekilde servis etmeniz oldukça önemlidir. Oyunda ayrıca çeşitli yükseltmeler de bulunuyor.

Virtual Families: Cook Off

Yemek yapma oyunu Virtual Families: Cook Off, dünyanın en lezzetli yemeklerini pişirip müşterilere servis ediyorsunuz. Çok kolay bir oynanışa sahip olan mobil oyunda pizza ve hamburger gibi yemeklerin yanı sıra tatlı ve içecekler de yer alıyor.

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Unutulmaz çizgi film karakterleri arasında yer alan Sünger Bob'un birbirinden lezzetli yemekler pişirip servis etmesine yardım ediyorsunuz. Oyunda Sünger Bob karakterini özelleştirme imkânı da bulunuyor. 50 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan SpongeBob: Krusty Cook-Off'da çevrim dışı desteği mevcut.

Masala Express: Cooking Game

Masala Express: Cooking Game, Hindistan mutfağından yemekler hazırlayıp servis ettiğiniz bir oyundur. 300'ü aşkın seviyenin yer aldığı oyunda hızlı olmak büyük bir öneme sahip. Çevrim dışı desteği sayesinde internetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında bulunan yapımda eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Bu yazıda yemek yapma oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, sizce en başarılı yemek pişirme oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.