Cooking Live APK ile Android cihazınızda restoran işletebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play üzerinde Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için lansmana çıkan Cooking Live APK günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Matryoshka tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Cooking Live APK, zengin içeriği ile oyunculara eğlenceli anlar sunuyor. Yapım içerisinde oyuncular hayallerindeki restoranı hayata geçirecek, diledikleri gibi dekore edebilecekler. Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan başarılı restoran oyununda oyuncular müşterilerini memnun edebilmek için istedikleri siparişleri hazırlayacak, para kazanmaya çalışacaklar. Rengarenk içerikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacak olan oyuncular, restoranlarını geliştirerek daha fazla müşteri kazanmaya çalışacaklar.

Cooking Live APK Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Zengin içerik,

Eğlenceli oynanış,

Yüzlerce farklı seviye,

Yeni ve ilginç kafeler, blok içerikleri,

Geniş iç dzayn, mobilya ve dekora yelpazesi,

Farklı karakterler,

Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyuncularına yeni içerikler sunmaya devam eden Cooking Live APK oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Rengarenk grafik açılarına ev sahipliği yapan restoran oyununda, oyuncular müşterilerinin siparişlerini doğru ve zamanında hazırlayarak onlardan para kazanacak, para kazandıkça da restoranlarını büyütmeye ve geliştirmeye devam edecekler. Basit bir oynanışa sahip olan yapım her kitleden oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor. Farklı dil seçeneklerinin de yer aldığı yapımda, oyuncular restoranlarını diledikleri gibi de düzenleyebilecekler. Oyunculara epey geniş bir içerik yelpazesi sunuluyor.

Cooking Live APK İndir

Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Cooking Live APK eğlence yüklü yapısı ile oyunculara keyifli zaman geçiriyor. Yüzlerce farklı seviye ile oyunculara birbirinden farklı görevleri de deneyimleme fırsatı veren oyun, bünyesinde farklı karakterleri ve özellikleri de barındırıyor. 500 bin indirme sayısını geride bırakan oyun çeşitli güncellemeler ile içeriğini genişletmeye devam ediyor.