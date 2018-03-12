GTA benzeri mobil oyunlar listemizde GTA’ya benzeyen mobil oyunlar ve GTA gibi açık dünya oyunlarına yer veriyoruz. Grand Theft Auto (GTA), PC’de popüler bir oyun olsa da mobil platformda da orijinali kadar keyifli oynanış sunan benzer yapımlar mevcut.

GTA benzeri mobil oyunlar arasından en çok indirilip oynanan ve beğenilenleri bu listede bir araya getirdik. Android ve iOS cihazınızda oynayabileceğiniz GTA benzeri oyun arıyorsanız listeye bakmanızı öneririz. Hem oynanış hem de görsel açıdan kaliteli açık dünya aksiyon - macera oyunlarıyla vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

GTA tarzı açık dünya oyunlarını sevenlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz GTA benzeri Android/iOS oyunlar listesine aldığımız çoğu yapım ücretsiz.