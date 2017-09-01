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iOS için En İyi Yemek Tarifi Uygulamaları

iOS için En İyi Yemek Tarifi Uygulamaları
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Günlük öğünlerinizde, özel günlerde veya özel misafirlerinize birbirinden lezzetli yemekler hazırlamak istiyorsanız, bu listemizde yer alan iOS için en iyi yemek tarifi uygulamalarına göz atabilirsiniz.

Yemek yapmak ile arası iyi olmayanların en çok zorlandığı kısımlardan biri de, özel günlerde veya özel misafirlere ikram edecekleri yemeklerin ne olduğuna karar vermek oluyor. Yemek yapma konusunda tecrübeli de değilseniz, bu iş gerçekten sizi zorlayacak duruma getirebiliyor. Neyse ki, internet sayesinde işiniz daha kolay. Eski zamanlarda olduğu gibi yemek yapmak için tarif defterlerini, gazete eklerini araştırmak zorunda değilsiniz. Yapmak istediğiniz yemekleri internette araştırdığınızda, onlarca farklı sonuca ulaşabilirsiniz. Yine bundan yola çıkarak, mobilde de işinize yarayabilecek yemek tarifi uygulamaları mevcut. Yemeklerin tariflerini görebileceğiniz gibi resimli ve videolu anlatımlarını da sizlere sunan uygulamalarda, kategorilerine göre yemekler arayabiliyor ve kişi sayısına göre yemek tariflerini inceleyebiliyorsunuz. Her an elinizin altında olması gereken yemek tarifi uygulamalarından derlediğimiz listemize göz atarak, ilginizi çeken uygulamaları iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

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Aşçı - Videolu Pratik Yemek Tarifleri Aşçı - Videolu Pratik Yemek Tarifleri
Aşçı - Videolu Pratik Yemek Tarifleri Aşçı - Videolu Pratik Yemek Tarifleri, farklı kanallardan yemek tariflerini toplayan ücretsiz bir uygulama. ÜCRETSİZ
Nefis Yemek Tarifleri Nefis Yemek Tarifleri
Nefis Yemek Tarifleri Nefis Yemek Tarifleri çok sayıda yemek tarifine yer veren bir mobil uygulamadır ÜCRETSİZ
Tarif Dükkanı Tarif Dükkanı
Tarif Dükkanı Tarif Dükkanı uygulaması ile iPhone ve iPad cihazlarınızda yemek tarifleri satın alabilir, kendi tariflerinizi satabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Tarif Küpü Tarif Küpü
Tarif Küpü Denenmiş binlerce yemek tarifi bulunan Tarif Küpü uygulaması sayesinde yemek yapma derdine son verebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Yemek Yemek
Yemek iPhone, iPod Touch ve iPad için Yemek uygulaması, 4500’den fazla yemek tarifi ile iOS cihazınıza geliyor. ÜCRETSİZ
Yemek Tarifleri - İki Yaka Bir Mutfak Yemek Tarifleri - İki Yaka Bir Mutfak
Yemek Tarifleri - İki Yaka Bir Mutfak Yemek Tarifleri – İki Yaka Bir Mutfak uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızdan kolayca yemek tariflerine erişebiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Yöresel Yemek Tarifleri Yöresel Yemek Tarifleri
Yöresel Yemek Tarifleri Yöresel Yemek Tarifleri mobil uygulaması iPad ve iPhone cihazlarda kullanılabilen oldukça basit ve kapsamlı bir yemek tarifi uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Dr. Oetker Tarif Dünyası Dr. Oetker Tarif Dünyası
Dr. Oetker Tarif Dünyası Dr. Oetker Tarif Dünyası ile tatlı ve tuzlu yüzlerce yemek tarifini resimli ve videolu olarak inceleyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Vestel Sesli Tarifler Vestel Sesli Tarifler
Vestel Sesli Tarifler Vestel Sesli Tarifler uygulaması yemek tariflerini sesli olarak anlatıyor ve ses komutlarıyla yönlendirilebiliyor. ÜCRETSİZ
Nefis Yemek Nefis Yemek
Nefis Yemek Türk mutfağından leziz yemek tarifleri videolu anlatımla sunuluyor. ÜCRETSİZ

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