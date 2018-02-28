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Mac İçin En İyi Medya Oynatıcılar (Media Player)

Mac İçin En İyi Medya Oynatıcılar (Media Player)
Erkan Calp
Erkan Calp -

Mac için ücretsiz en iyi medya oynatıcıları listemizde bulabilirsiniz. Müzik dinlemek, video oynatmak için kullanabileceğiniz en iyi media player'ları aldık.

Mac için en iyi media player hangisi? sorusu soranlar için Mac bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan ücretsiz, açık kaynak kodlu en iyi medya oynatıcıları bir araya getirdik. Ekstra yükleme yapmadan altyazılı filmleri sorunsuzca açabileceğiniz, müzikleriniz dahil ses dosyalarını çalabileceğiniz kolay kullanımlı en iyi medya oynatıcıları bu listede bulacaksınız.

Mac bilgisayarınızda film, dizi izlemeyi ve müzik dinlemeyi seviyorsanız, QuickTime Player’a alternatif olarak kullanılabilecek, hatta çok daha gelişmiş medya oynatıcıları topladığımız listemize bakmanızı öneririz. Ücretsiz indirilebilir medya oynatıcıların hepsininin kendine has bir özelliği var.

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5KPlayer for Mac 5KPlayer for Mac
5KPlayer for Mac 5KPlayer, Mac sahiplerinin kullanabileceği yeni, teknolojik, modern, çok yönlü ve son derece kolay kullanıma sahip bir ses ve video oynatıcı program. ÜCRETSİZ
KMPlayer KMPlayer
KMPlayer KMPlayer, Mac bilgisayarınızda ek codec kurulumu yapmadan ses ve videoları oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcı. ÜCRETSİZ
Miro Miro
Miro Mac ortamında her türlü medya dosyasını yönetebileceğiniz çok kapsamlı bir yazılım. ÜCRETSİZ
Soda Player Soda Player
Soda Player Soda Player, MAC bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz gelişmiş bir video oynatma programıdır. ÜCRETSİZ
UMPlayer UMPlayer
UMPlayer Universal Media Player tüm popüler ses ve video formatlarını çalıştırabilen açık kaynak bir medya oynatıcı. ÜCRETSİZ
Wondershare Player Wondershare Player
Wondershare Player Wondershare Player, neredeyse tüm ses ve video formatlarını oynatabilen başarılı ve ücretsiz bir Mac oynatıcı programıdır. ÜCRETSİZ
VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player Açık kaynak dolayısıyla ücretsiz video oynatıcı VLC, her formatı çalıştıran güçlü altyapısı ve basit kullanımıyla kullanıcıların favorilerinden. ÜCRETSİZ

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