Mac İçin En İyi Medya Oynatıcılar (Media Player)

Mac için ücretsiz en iyi medya oynatıcıları listemizde bulabilirsiniz. Müzik dinlemek, video oynatmak için kullanabileceğiniz en iyi media player'ları aldık.

Mac için en iyi media player hangisi? sorusu soranlar için Mac bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan ücretsiz, açık kaynak kodlu en iyi medya oynatıcıları bir araya getirdik. Ekstra yükleme yapmadan altyazılı filmleri sorunsuzca açabileceğiniz, müzikleriniz dahil ses dosyalarını çalabileceğiniz kolay kullanımlı en iyi medya oynatıcıları bu listede bulacaksınız.

Mac bilgisayarınızda film, dizi izlemeyi ve müzik dinlemeyi seviyorsanız, QuickTime Player’a alternatif olarak kullanılabilecek, hatta çok daha gelişmiş medya oynatıcıları topladığımız listemize bakmanızı öneririz. Ücretsiz indirilebilir medya oynatıcıların hepsininin kendine has bir özelliği var.