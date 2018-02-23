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Mac İçin Olmazsa Olmaz Programlar

Mac İçin Olmazsa Olmaz Programlar
Erkan Calp
Erkan Calp -

Her Mac bilgisayarda olması gereken programları bu listede bir araya getirdik. Mac için olmazsa olmaz programları seçerken hem ev hem de iş kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ücretsiz Mac programları olmasına özen gösterdik.

Mac bilgisayarlarda yüklü gelen programlar tüm kullanıcılar için yeterli olmayabiliyor. Apple, gerekli Mac programları yüklese de Safari dışında bir tarayıcı, rar dosyalarını da açabilen bir program, altyazılı filmleri izlemek için bir medya oynatıcı, sadece Apple cihazlarla değil tüm sistemlerle senkronize çalışan not tutma uygulaması, görüntülü arama programı, oyun indirme mağazası ve daha birçok programa ihtiyaç olabiliyor. Bu noktada Mac için en iyi programlar arayışı başlıyor. Mac için en iyi tarayıcı hangisi? Mac için en iyi fotoğraf düzenleme programı hangisi? Mac için en iyi antivirüs programı hangisi? Mac için en iyi rar programı hangisi? Mac için en iyi media player hangisi? gibi pek çok soruya yanıt niteliğinde olacağını düşünüyoruz bu listenin.

Mac için olmazsa olmazlar listesindeki çoğu program ücretsizdir.

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Google Chrome Google Chrome
Google Chrome En yenilikçi internet sitelerini gezerken hız ve güvenlik problemleri yaşamak istemeyen kullanıcıların pek çoğu internet tarayıcısı olarak Google Chrome'u tercih ediyor. ÜCRETSİZ
Spotify Spotify
Spotify Spotify, istediğiniz müzikleri online olarak dinleyerek aralarından seçtiklerinizi yada hepsini arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir müzik dinleme servisidir. ÜCRETSİZ
Steam Steam
Steam İnternet üzerinden en güncel sunucuları (serverlar) görmenizi ve orijinal oyunlarınızla internet üzerinden (online) multiplayer oynamanızı sağlayan oyun platformu. ÜCRETSİZ
The Unarchiver The Unarchiver
The Unarchiver Mac bilgisayarınıza yüklediğiniz sıkıştırılmış dosyaları açmak için bu ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
uTorrent uTorrent
uTorrent Torrent dosyaları hazırlamak, paylaşmak ve indirmek için uTorrent size yeter. ÜCRETSİZ
ZenMate ZenMate
ZenMate ZenMate, Mac bilgisayarınızda yasaklı, engelli sitelere giriş yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz, güvenli proxy programı. ÜCRETSİZ

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