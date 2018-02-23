Mac İçin Olmazsa Olmaz Programlar

Her Mac bilgisayarda olması gereken programları bu listede bir araya getirdik. Mac için olmazsa olmaz programları seçerken hem ev hem de iş kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ücretsiz Mac programları olmasına özen gösterdik.

Mac bilgisayarlarda yüklü gelen programlar tüm kullanıcılar için yeterli olmayabiliyor. Apple, gerekli Mac programları yüklese de Safari dışında bir tarayıcı, rar dosyalarını da açabilen bir program, altyazılı filmleri izlemek için bir medya oynatıcı, sadece Apple cihazlarla değil tüm sistemlerle senkronize çalışan not tutma uygulaması, görüntülü arama programı, oyun indirme mağazası ve daha birçok programa ihtiyaç olabiliyor. Bu noktada Mac için en iyi programlar arayışı başlıyor. Mac için en iyi tarayıcı hangisi? Mac için en iyi fotoğraf düzenleme programı hangisi? Mac için en iyi antivirüs programı hangisi? Mac için en iyi rar programı hangisi? Mac için en iyi media player hangisi? gibi pek çok soruya yanıt niteliğinde olacağını düşünüyoruz bu listenin.

Mac için olmazsa olmazlar listesindeki çoğu program ücretsizdir.