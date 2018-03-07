PUBG Benzeri Mobil Oyunlar (Android)

PUBG mobil oyunu Türkiye’de indirilmeye açılına dek oynayabileceğiniz PUBG benzeri mobil oyunları bu listede bulabilirsiniz. PUBG benzeri Android oyun arayanlar için platformun öne çıkanları bir arada.

PUBG mobil versiyonu Tencent tarafından geliştiriliyor ve hem Android hem de iOS platformunda indirilebilir olacak. Şu anda sadece Çince olarak oynanabilen ve Türkiye’de indirilebilir olmayan PUBG mobil oyununa benzeyen, en az onun kadar keyifli oynanış sunan yapımları bir araya topladık.

Aşağıda listelenen PlayerUnknown's Battlegrounds benzeri mobil oyunların hepsi ücretsizdir.