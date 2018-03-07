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PUBG Benzeri Mobil Oyunlar (Android)

PUBG Benzeri Mobil Oyunlar (Android)
Erkan Calp
Erkan Calp -

PUBG mobil oyunu Türkiye’de indirilmeye açılına dek oynayabileceğiniz PUBG benzeri mobil oyunları bu listede bulabilirsiniz. PUBG benzeri Android oyun arayanlar için platformun öne çıkanları bir arada.

PUBG mobil versiyonu Tencent tarafından geliştiriliyor ve hem Android hem de iOS platformunda indirilebilir olacak. Şu anda sadece Çince olarak oynanabilen ve Türkiye’de indirilebilir olmayan PUBG mobil oyununa benzeyen, en az onun kadar keyifli oynanış sunan yapımları bir araya topladık.

Aşağıda listelenen PlayerUnknown's Battlegrounds benzeri mobil oyunların hepsi ücretsizdir.

PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? OYUN PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?

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Survivor Royale Survivor Royale
Survivor Royale 100 oyuncudan sadece birinin yaşama şansı var. ÜCRETSİZ
Last Day on Earth: Survival Last Day on Earth: Survival
Last Day on Earth: Survival Android cihazlarda oynanabilen Last Day on Earth: Survival mobil oyunu, aksiyondan strateji her türlü kesimden oyuncuya hitap eden keyifli bir online aksiyon oyunudur. ÜCRETSİZ
Knives Out Knives Out
Knives Out PUBG benzeri aksiyon macera oyunu ÜCRETSİZ
Black Survival Black Survival
Black Survival PUBG benzeri online hayatta kalma oyunu ÜCRETSİZ

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