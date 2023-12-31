Farlight 84 Ekran Görüntüleri - 1
Farlight 84 Ekran Görüntüleri - 2
Farlight 84 Ekran Görüntüleri - 3
Farlight 84

Farlight 84

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 9.77 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici MIRACLE GAMES SG PTE. LTD.
  • İndir

Farlight 84, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz battle royale oyunlar arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk
Berkcan Aktürk -

Battle royale oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı yapımlardan biri olan Farlight 84, MOBA ile çok oyunculu nişancı oyunlarını harmanlayarak oyunculara sunuyor. Hikaye açısından, Dünya zombi-cyborglar tarafından ele geçirilmiş ve insanlığın geride kalan son kahramanları hayatta kalmak için birbirleriyle yüzleşmek zorundadır. Hızlı bir battle royale oyun olarak karşımıza çıkan bu oyunda, düşmanlarla kaotik bir savaşa girebilir ve karmaşık mekanikleri deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca Farlight 84, çapraz platform desteğini de oyuncularına sunuyor. Farklı cihazlarda bulunan bu oyunu, cihaz farketmeksiniz diğer insanlarla aynı küme içerisinde oynayabilirsiniz. Android veya PC platformundaki oyuncular, aynı oyunda buluşarak birbirlerine karşı oynayabilirler.

Farlight 84 İndir

Eşsiz araçlarla haritaları keşfedin, becerilerle donatılmış silahları alın, jetpackinizle savaş alanında manevra yapın. Değişik türden karakterleri seçip oynamaya başlayabilirsiniz. Her karakterin birbirinden farklı özellikleri ve silahları bulunuyor. Bir karakterde düşmanları buza çevirebilirken, diğerinde ise acımasızca bombalayabilirsiniz.

Çeşitli oyun modlarını ve farklı hissettirecek dinamikleri içerisinde barındıran Farlight 84'ü indirerek, siz de arkadaşlarınızla çapraz platform battle royale oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Farlight 84 Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
  • İşlemci: AMD FX 4350 veya Eşdeğeri, Intel Core i3 6300 veya Eşdeğeri
  • Bellek: 6GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon™ HD 7730, NVIDIA GeForce® GT 640
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan