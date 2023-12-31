Farlight 84
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 9.77 GB
- Üretici MIRACLE GAMES SG PTE. LTD.
-
Farlight 84, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz battle royale oyunlar arasında yerini alıyor.
Battle royale oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı yapımlardan biri olan Farlight 84, MOBA ile çok oyunculu nişancı oyunlarını harmanlayarak oyunculara sunuyor. Hikaye açısından, Dünya zombi-cyborglar tarafından ele geçirilmiş ve insanlığın geride kalan son kahramanları hayatta kalmak için birbirleriyle yüzleşmek zorundadır. Hızlı bir battle royale oyun olarak karşımıza çıkan bu oyunda, düşmanlarla kaotik bir savaşa girebilir ve karmaşık mekanikleri deneyimleyebilirsiniz.
Ayrıca Farlight 84, çapraz platform desteğini de oyuncularına sunuyor. Farklı cihazlarda bulunan bu oyunu, cihaz farketmeksiniz diğer insanlarla aynı küme içerisinde oynayabilirsiniz. Android veya PC platformundaki oyuncular, aynı oyunda buluşarak birbirlerine karşı oynayabilirler.
Farlight 84 İndir
Eşsiz araçlarla haritaları keşfedin, becerilerle donatılmış silahları alın, jetpackinizle savaş alanında manevra yapın. Değişik türden karakterleri seçip oynamaya başlayabilirsiniz. Her karakterin birbirinden farklı özellikleri ve silahları bulunuyor. Bir karakterde düşmanları buza çevirebilirken, diğerinde ise acımasızca bombalayabilirsiniz.
Çeşitli oyun modlarını ve farklı hissettirecek dinamikleri içerisinde barındıran Farlight 84'ü indirerek, siz de arkadaşlarınızla çapraz platform battle royale oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.
Farlight 84 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: AMD FX 4350 veya Eşdeğeri, Intel Core i3 6300 veya Eşdeğeri
- Bellek: 6GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon™ HD 7730, NVIDIA GeForce® GT 640
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Farlight 84
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 123
- DOSYA BOYUTU 76 MB
- Üretici MIRACLE GAMES SG PTE. LTD.
-
Farlight 84, Fortnite Apex Legends karışımı kahramanlı battle royale oyunu. Farlight 84 Google Play'de!
Farlight 84, Fortnite, PUBG, Apex Legends gibi popüler battle royale oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı yapımlardan biri. MOBA ile çok oyunculu nişancı oyunlarını harmanlayan Farlight 84, kıyamet sonrası dönemde geçiyor ancak daha çok Far Cry: New Dawn’ın renkli kıyamet sonrası The Long Dark’a benziyor. Hikaye açısından, Dünya zombi-cyborglar tarafından ele geçirilmiş ve insanlığın geride kalan son kahramanları hayatta kalmak için birbirleriyle yüzleşmek zorundadır. Farlight 84 Google Play’de!
Farlight 84 İndir
Yıl 2084, çorak bir dünya. Isle Cities’in kurtulanları, tehlikeli bir dünyaya girmeye hazır mısınız? Eşsiz araçlarla haritaları keşfedin, becerilerle donatılmış silahları alın, jetpackinizle savaş alanında manevra yapın. Ayakta kalan son kişi olun!
- Markalı silahlar: Big Four silah üreticileri Prism Technology, 9A Corporation, Murphy Security ve Wasteland Spirit hayatta kalanlara sayısız muhteşem silahlar sağlıyor. Her silahın kendine özgü bir yeteneği var, dolayısıyla bilindik silahlı çarpışmaları unutun, akıllı durgunluk veren taktiksel savaşlara merhaba deyin!
- Çeşitli araçlar: Dört ayaklı? Hava? Taret? Savaş SUV’u? Süper yarış arabası? Her şeye sahipsiniz. Hız ve ateş gücü savaş araçları, savaş alanında daha fazla imkan yaratıyor.
- Jetpack: Havaya yükselin ve düşmanlarınızı yukarıdan cezalandırın! En etkili noktaya doğru hareket edin, mermilerden kaçmak için çevikliğinizi kullanın. Bu, hayatta kalma arayışında yeri doldurulamaz bir ekipman!
- Kahramanlar: Toplam 8 kahraman (capsulers olarak geçiyor) toplandı ve emir bekliyor. Güney Amerika’dan sevimli veteriner, Güney Asya’dan akılcı bir mühendis, sinir bozucu bir izci en yeni acemiler. Sizin için tehlike bölgesine girmeye ve özel hayatta kalanlar unvanını kazanmaya hazırlar!
- Enerji sistemi: Hayatta kalmak için şarj olmanız gerekiyor. Dünyanın her yerindeki şarj direkleri ekipmanınıza enerji sağlayabilir, çorak dünyanın zorluklarıyla en iyi şekilde yüzleşebilirsiniz.