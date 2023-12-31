Farlight 84, bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz battle royale oyunlar arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battle royale oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı yapımlardan biri olan Farlight 84, MOBA ile çok oyunculu nişancı oyunlarını harmanlayarak oyunculara sunuyor. Hikaye açısından, Dünya zombi-cyborglar tarafından ele geçirilmiş ve insanlığın geride kalan son kahramanları hayatta kalmak için birbirleriyle yüzleşmek zorundadır. Hızlı bir battle royale oyun olarak karşımıza çıkan bu oyunda, düşmanlarla kaotik bir savaşa girebilir ve karmaşık mekanikleri deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca Farlight 84, çapraz platform desteğini de oyuncularına sunuyor. Farklı cihazlarda bulunan bu oyunu, cihaz farketmeksiniz diğer insanlarla aynı küme içerisinde oynayabilirsiniz. Android veya PC platformundaki oyuncular, aynı oyunda buluşarak birbirlerine karşı oynayabilirler.

Farlight 84 İndir

Eşsiz araçlarla haritaları keşfedin, becerilerle donatılmış silahları alın, jetpackinizle savaş alanında manevra yapın. Değişik türden karakterleri seçip oynamaya başlayabilirsiniz. Her karakterin birbirinden farklı özellikleri ve silahları bulunuyor. Bir karakterde düşmanları buza çevirebilirken, diğerinde ise acımasızca bombalayabilirsiniz.

Çeşitli oyun modlarını ve farklı hissettirecek dinamikleri içerisinde barındıran Farlight 84'ü indirerek, siz de arkadaşlarınızla çapraz platform battle royale oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Farlight 84 Sistem Gereksinimleri