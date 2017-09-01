Windows İçin En İyi Android Emülatörleri

Belki iOS işletim sistemli bir cihazınıza sahipsiniz ve Android platformunu test etmek istiyorsunuz veya belki de Android uygulama geliştirmeye başlamışsınızdır ve bir uygulamayı test etmek istiyorsunuzdur. Belki Android telefonunuzun kullanıcı arabirimini kişiselleştirmek istiyorsunuz, ancak telefonunuza zarar verme riskine girmek istemiyorsunuz. Yani ne amaçla olursa olsun, Windows'a Android emülatörü yüklemek istiyorsanız, hazırladığımız Windows 10 için en iyi Android emülatörleri listemize göz atmanızda fayda var.

Windows için sunulan çok fazla emülatör bulunuyor ancak iyi ila kötü Android emülatörü arasında belirgin farklar bulunur. Bunlardan ilki emülatörün kararlı çalışmasıdır. Eğer kullandığınız emülatör sürekli durursa, hata verirse veya donarsa daha iyi bir emülatöre geçmeniz gerekebilir.

Diğer önemli özellikler ise, uygulamanın APK desteği sağlayabilmesidir. Yüklediğiniz APK dosyalarını doğru çalıştırması ve kullanılabilir olması, emülatörün başarısını kanıtlar.

Son olarak şunu da belirteyim; Windows için en iyi Android emülatörleri listemizdeki emülatörlerin performansı bilgisayarınızın donanımına da bağlıdır. Yaşanabilecek donmaların veya hataların bilgisayarınızdan kaynaklanma olasılığının da bulunduğunu ifade etmekte fayda var.