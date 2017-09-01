Windows İçin En İyi Ücretsiz Mesajlaşma Programları

Bir döneme damga vuran mesajlaşma programları, bugünlerde akıllı telefon uygulamalarıyla hayatına devam ediyor. Buna rağmen pek çok kullanıcı, bilgisayarlarında mesajlaşma programları kullanmak istiyorlar. Eğer siz de bilgisayarınızda iyi bir mesajlaşma programı kullanmak istiyorsanız, bu listemize göz atmanız yeterli olacaktır.

Sizin için hazırladığımız en iyi mesajlaşma programları listesinde, dünya üzerindeki herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşmanıza, görüntülü ve sesli sohbet etmenize olanak sağlayan ücretsiz birçok program bulacaksınız. Aralarından istediğinizi seçebilir ve kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz mesajlaşma programları: