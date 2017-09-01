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Windows İçin En İyi Ücretsiz Mesajlaşma Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Mesajlaşma Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Bir döneme damga vuran mesajlaşma programları, bugünlerde akıllı telefon uygulamalarıyla hayatına devam ediyor. Buna rağmen pek çok kullanıcı, bilgisayarlarında mesajlaşma programları kullanmak istiyorlar. Eğer siz de bilgisayarınızda iyi bir mesajlaşma programı kullanmak istiyorsanız, bu listemize göz atmanız yeterli olacaktır.

Sizin için hazırladığımız en iyi mesajlaşma programları listesinde, dünya üzerindeki herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşmanıza, görüntülü ve sesli sohbet etmenize olanak sağlayan ücretsiz birçok program bulacaksınız. Aralarından istediğinizi seçebilir ve kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte en iyi ücretsiz mesajlaşma programları:

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Digsby Digsby
Digsby Tüm anlık mesajlaşma servisi hesaplarınızı, eposta hesaplarınızı ve sosyal ağ hesaplarınızı aynı anda küçük ve ücretsiz bir program üzerinden toplamak ve buradan yönetmek istiyorsanız Digsby aradığınız çözüm. ÜCRETSİZ
ICQ ICQ
ICQ Alıştığımız, güvenilir chat programı ICQ'nun son versiyonu olan ICQ 8 ile artık chat yapmak çok daha keyifli. ÜCRETSİZ
LINE LINE
LINE Popüler mobil mesajlaşma uygulaması LINE'ın Windows sürümüdür. ÜCRETSİZ
Miranda IM Miranda IM
Miranda IM Dünyaca ünlü WLM, AIM ve Facebook gibi servislerin tek bir programla yönetilmesini sağlayan Miranda IM ile tüm arkadaşlarınızla kolayca mesajlaşabileceksiniz. ÜCRETSİZ
Nimbuzz Nimbuzz
Nimbuzz WLM, Facebook, Yahoo, ICQ, AIM, GTalk gibi pek çok anlık mesajlaşma programındaki arkadaşlarınızla tek bir mesajlaşma penceresi üzerinden sohbet etmenizi sağlayan Nimbuzz, Türkçe dil desteğiyle ücretsiz olarak kullanılabiliyor. ÜCRETSİZ
Pidgin Pidgin
Pidgin WLM, Yahoo Messenger, GTalk hesaplarınızı aynı anda kullanırken bir yandan da favori odalarınızda sohbet edebileceğiniz ücretsiz, çok hesaplı anlık mesajlaşma programı. ÜCRETSİZ
Skype Skype
Skype Dünyanın en çok kullanılan sesli ve görüntülü iletişim servislerinden biri olan Skype'ın Android için geliştirilmiş sürümüdür. ÜCRETSİZ
Telegram Messenger Telegram Messenger
Telegram Messenger Telegram Messenger, hızlı, güvenli, basit ve ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Trillian Trillian
Trillian Trillian Windows Live Messenger, GTalk, Skype gibi anlık mesajlaşma servislerini ve Facebook, Twitter, Foursquare gibi sosyal ağları teker teker açmadan tek bir program ile yönetmenizi sağlıyor. ÜCRETSİZ
Viber Viber
Viber Popüler mobil mesajlaşma uygulaması Viber'ın Windows için geliştirilen masaüstü sürümüdür. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Masaüstü bilgisayarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma yazılımıdır ÜCRETSİZ

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Nesine Nesine
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