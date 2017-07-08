OnePlus 5'in DxOMark Puanı Belli Oldu

Amiral gemilerinin katili olarak piyasada yer edinmiş OnePlus şirketinin son telefonu OnePlus 5'in DxOMark üzerindeki kamera puanı ve detayları belli oldu. Telefonun kamerası DxOMark'tan 87 puan aldı ve pek çok üst segment telefona toz yutturmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde GeekBench üzerinden yapılan bir testte OnePlus 5'in, Samsung S8'i geçtiği belirtilmişti. Ancak OnePlus'un testte hile yaptığı ortaya çıkmıştı. Durum böyle olunca da, kullanıcılar arasında şirkete ve OnePlus 5'e olan güven sarsılmıştı.

Bugün paylaşılan DxOMark benchmark testine göre, OnePlus 5, kamera olarak 87 puan almış durumda. Bu sıralamanın başında 90 puan ile HTC U11, ikinci sırada 89 puanla Google Pixel yer alıyor. Üçüncülük yarışında ise 88 puana sahip HTC 10, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge ve Xperia X Performance telefonları var. Bu sıralamada dördüncü olan OnePlus 5'in, fiyatının da diğer telefonlara göre daha düşük olduğunu belirteyim.

Ayrıca DxOMark'ın telefonun kamerası hakkında açıklamasında, doğru beyaz dengesine, canlı renklere, hızlı ve pürüzsüz otofokusa sahip olduğuna dikkat çekilmiş. Üst seviye olarak kabul edilen Samsung S8 ve iPhone 7'ye nazaran OnePlus 5'in kamerası, daha keskin bir görüntüye sahip. Ancak, telefonun kamerası düşük ışıkta bizi tatmin edemiyor. Az ışıklı ortamlarda, bulanıklık olduğu ve detayların eksik kaldığı DxO'nun raporunda yer verilmiş.

Fiyatıyla Dikkat Çeken OnePlus 5'in Tüm Özellikleri

OnePlus 5'in Teknik Özellikleri Bir Benchmark Sitesinde Göründü