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Sahte iPhone Kaçakçısı 5 Yıl Sonra Yakalanabildi

sahte iphone kaçakçısı yaklandı

İtalya Napoli’de 54 yaşındaki Rosario La Marca, sahte Apple ürünlerinin kaçakçılığını yapmaktan 37 ay hapse mahkum edildi. Marca’nın ABD’ye 40 binden fazla ürünü kaçak soktuğu tahmin ediliyor.

Jianhua Li adlı bir Çinli üreticiyle ortak çalışan İtalyan kaçakçı, Hong Kong’da üretilen ürünlere 1 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Sahte iPhone, iPod ve iPad'leri ithal eden uluslararası grup cihazları gümrükten logoları olmadan geçirmeyi başardı. New Jersey ve Florida'da bulunan ofislere gelen cihazlara logoları takıldıktan sonra genellikle çevrimiçi olarak satıldı.

5 Yıllık Süren Dolandırıcılık

Marca’nın sahte Apple ürünlerini 5 senedir sattığı ortaya çıkarıldı. Kazandığı paraları 10 bin dolardan az meblağlarla İtalya'daki banka hesaplarına aktaran çete lideri, ilk setleri Temmuz 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmayı başardı. Yasadışı faaliyetleri Şubat 2014'e kadar devam eden çetenin bilinen 3 üyesi de tutuklandı.

Sahte cihazları imal etmekle görevli Çinliler, suçsuz olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmeye karar verse de grubu bir araya getiren İtalyan’a 37 ay hapis, daha sonra bir yıl daha gözetim cezası verildi. Apple'ın soruşturmaya dahil olup olmadığı bilinmiyor.

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Yazar: - 24.07.2017

Sahte iPhone Kaçakçısı 5 Yıl Sonra Yakalanabildi İçin Yorum Yaz

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