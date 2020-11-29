Apple Fabrikaları Kapatıyor, Beklenen Telefon Türkiye'de! - Teknoloji Haberleri #124

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de satışa çıkıyor.
- iPhone 12 Türkiye'de!
- iPhone 12 Pro almak için kaç gün çalışmak gerekiyor?
- Elon Musk, dünyanın en zengin 2. kişisi oldu.
- iPhone 12 maliyeti ne kadar?
- Netflix Türkiye pazar payı ortaya çıktı.
- Apple iPad fabrikasını kapatıyor.
- İstenmeyen SMS'ler artık son buluyor.
- Online müzik uygulaması olan Tidal'a erişim engeli getirildi.
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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