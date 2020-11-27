İstenmeyen SMS'ler Son Buluyor: Yeni Dönem Başlıyor! İşte Tarih

Oldukça can sıkan ve istenmeyen SMS'ler artık son buluyor. Reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz ve izinsiz olarak kllanıcılara gönderilemeyecek. İleti Yönetim Sistemi kuruldu. Yeni dönem başlıyor.

İstenmeyen SMS'ler 1 Aralık'ta Son Bulacak!

Ticaret Bakanlığı, ticari elektronik iletilerin yönetimi ve kontrolünü sağlamak amacıyla İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) oluşturdu. İleti Yönetim Sistemi (İYS) sayesinde onay verilmeyen ticari mesajların gönderimi son bulacak.

NTV'nin aktardığı habere göre, 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz/izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine olanak tanıyacak. Böylece artık istenmeyen mesajlara telefonlara gönderilememiş olacak.

Neredeyse her gün telefonlarımıza tanıtım mesajları geliyor. Tanıtım mesajlarında daha çok firmalar kampanya yaptıklarını belirtiyor. Günümüzde SMS çok fazla kullanılmıyor. Hemen hemen herkes WhatsApp, Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor. Çok fazla istenmeyen tanıtım SMS'leri atılıyor. SMS kısmına çoğu kullanıcı bakmaz iken bu mesajlar bildirim kısmına düştüğü için can sıkıcı olabiliyor.

Sizler günde kaç tane istenmeyen SMS almaktasınız? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Google İstenmeyen Mesajları Engelliyor!

Google, tanımadığınız ya da size mesaj göndermesini istemediğiniz şirketlerden gelen SMS'ler için harekete geçti. Teknoloji devi, kendi yayınladığı SMS uygulaması üzerinde yaptığı değişikliğin ardından spam olarak nitelendirilen mesajların kullanıcılara gösterilmemeye başlanacağını aktardı. Böylece istenmeyen SMS'ler için kalıcı bir çözüm sunulmuş oldu.

Android Mesajlar uygulamasını açtığınızda sağ üst kısımda üç nokta yer alacak. Bu kısımdan açılan pencereden ayarlar bölümüne giderek "SPAM Koruması" özelliğini aktif edebilirsiniz. Bunu aktif ettiğinizde SPAM mesajlar ayrı bir bölüme düşecek.