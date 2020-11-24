iPhone 12 Pro almak için kaç gün çalışmak gerekiyor? iPhone 12 serisi Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde Apple tarafından resmi olarak açıklanmıştı. Şimdi ise Picodi.com analitik ekibi, Apple’ın yeni gözdesi iPhone 12 Pro (128 GB) satın alabilmek için gereken çalışma günü sayısını hesapladı.

iPhone 12 Pro Almak için Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?

iPhone 12 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip olan modeli Türkiye'de resmi olarak 14.999 TL'den satılacak.

Numbeo verilerine göre, Türkiye’de ortalama maaş miktarı net 3.035₺ olarak göze çarpıyor. Bu da ortalama Türkiye'de yaşayan bir vatandaşın iPhone 12 Pro 128 GB alabilmek için hiç bişey yemeden 103,8 gün çalışması gerektiğini gösteriyor.

İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’daki yüksek kazanç miktarları, bu ülke vatandaşlarının yeni iPhone modelini, sırası ile 4,4, 6,1 ve 6,6 günde alabilmelerine imkan sağlıyor. Almanlar son model iPhone alabilmek için sadece 9,7 gün çalışmak durumunda kalıyorlar. Ukrayna’da gereken süre 87 gün iken Rusya’da ise 47,5 gün olarak göze çarpmakta.

Hemen aşağıdan Picodi tarafından hazırlana görsele bakabilirsiniz.

iPhone 12 Serisi Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde:

Model 64GB 128GB 256GB 512GB Apple iPhone 12 Mini 9.999 TL 10.499 TL 11.499 TL - Apple iPhone 12 10.999 TL 11.499 TL 12.499 TL - Apple iPhone 12 Pro - 14.999 TL 15.999 TL 17.999 TL Apple iPhone 12 Pro Max - 16.999 TL 17.999TL 19.999 TL

iPhone 12 Serisi Özellikleri

Tıpkı iPhone 12 Mini gibi iPhone 12 de A14 Bionic işlemci ile geliyor ve bu işlemci 4 GB RAM ile destekleniyor. Yine iPhone 12’de de 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

A14 Bionic’i 6 GB RAM ile harmanlayan iPhone 12 Pro diğer modellere nazaran 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. iPhone 12 gibi 6,1 inç boyutunda OLED ekranla birlikte gelen modelin kamera tarafında çok daha iddialı bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bu noktada arkada 0 MP + 0 MP + 0 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve buna eşlik eden LiDAR Sensör bulunuyor. LiDAR Sensör özellikle artırılmış gerçeklik adına önemli bir özellik olarak öne çıkıyor.

iPhone 12 Pro ile benzer özellikleri bünyesinde barındıran iPhone 12 Pro Max, daha büyük ekran ve daha büyük batarya ile en iyisini arayanlara hitap ediyor. Bu senenin en ufak üyesi olan iPhone 12 Mini, geçtiğimiz seneler de dahil olmak üzere son zamanların en küçük ekran boyutu ile birlikte geliyor. 5.4 inç boyutundaki ekrana sahip olan bu modelde olumlu bir gelişme olarak OLED panel bulunuyor. Serinin diğer üyelerinde de olduğu gibi 5nm mimari üzerine kurulu A14 Bionic işlemci ile gelen yeni model 4 GB RAM ile destekleniyor ve tercihe bağlı olarak 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama alanı sunuyor.