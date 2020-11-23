Huawei Mate 40 Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte tanıtılan Huawei Mate 40 Pro modeli ülkemize geldi. Huawei Mate 40 Pro Türkiye fiyatı merak ediliyor. Huawei Mate 40 Pro Türkiye fiyatı ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer almakta.

Huawei Mate 40 Pro Türkiye Fiyatı Açıklandı

Mate 40 ailesinin en son üyesi olan Mate 40 Pro güçlü özellikleri ve eşsiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 6.76 OLED ekrana sahip olan cihaz 1.344 x 2.772 piksel çözünürlüğe sahip. Cihaz IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

Mate 40 Pro'nun arka tarafında 50 MP ana + 20MP ultra geniş açı + 12MP telefoto olmak üzere toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Mate 40 Pro'nun ön kısmında bir adet derinlik sensörü ile birleştirilmiş 13MP kamera sensörü bulunmakta. Huawei Mate 40 Pro, 7x optik zoom yapabilme yeteneğine sahip.

Gücünü Kirin 9000 işlemciden alan Mate 40 Pro, grafik tarafında ise Mali-G78 GPU’dan destek almakta. 4.400 mAh bataryaya sahip olan Mate 40 Pro bu yılın en çok konuşulan cihazlarından bir tanesi olacakmış gibi gözüküyor.

Huawei Mate 40 Pro Türkiye Fiyatı

Huawei Mate 40 Pro, 13.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, Huawei Band Pro'yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.

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