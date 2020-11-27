Tidal'a Erişime Engeli Getirildi! RTÜK Açıklama Yaptı

Tidal erişim engeli hakkında ayrıntıları bir araya getirdik. Tidal erişim engeli ile gündemde. Tidal neden açılmıyor? Tidal'a neden erişim engeli getirildi?

Tidal Erişim Engeli! Tidal'a Neden Erişim Engeli Getirildi?

Yerli ve yabancı milyonlarca şarkının kayıpsız kalitede dinlenebildiği online müzik uygulaması olan Tidal'a erişim engeli getirildi. Şu anda Tidal uygulamasına ve internet sitesine erişim sağlanamıyor.

Tidal'a Erişim Engeli Neden Getirildi?

Geçtiğimiz gün RTÜK tarafından Tidal ve Deezer'a yayın lisansı almadıkları için 72 saatlik süre verilmişti. Verilen sürenin dolmasının ardından RTÜK'ün başvurusuyla, dijital müzik platformu Tidal, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Kasım 2020 tarih ve 2020/8108 sayılı kararı ile erişime engellendi.

Tidal'ın yayın lisansı almadığı ve lisansız bir şekilde yayın yaptığı için erişime engellendiği aktarılıyor. Tidal tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz 9 Kasım 2020 tarihinde İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerini ilan ederek ihtarda bulunmuştur. RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde aralarında https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır.Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir. Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK tarafından yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere Tidal lisans talebinde bulunur ise erişim engelinin kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacak.

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