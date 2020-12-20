YouTube Kapanmıyor, Adresler Değişiyor! - Teknoloji Haberleri #127

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Koronavirüs aşısı olmayanlar uçağa binemeyebilir.
- IATA'nın uçağa binmek için koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğu getireceği de iddia ediliyor. Şu anda henüz bu konu ile alakalı resmi bir bilgi olmamakla birlikte ilerleyen dönemlerde uçuşlara katılabilmek için aşı yaptırma zorunluluğu getirilebilir.
- Açık adres verme dönemi bitiyor. Vatandaşlar çok yakında açık adres yerine kodlu adres verecek.
- Vatandaşlar çok yakında kargo şirketlerinde açık adres yerine kodlu adres verecek. Kodlu adres 9 haneden oluşacak.
- Oppo, 3 defa katlanabilen akıllı telefon konsepti gösterdi.
- Epic Games'in hediye edeceği oyunlar sızdırıldı.
- THY CEO'su kabine bagaj alınabileceğini açıkladı.
- Bir süredir uçaklarda kabine bagaj alımı yapılmıyordu. Artık son alınan karar ile birlikte yolcular yeninden bagajlarını yanlarına alabilecek. Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada uçaklara kabin bagajı alınabileceği bilgisi paylaşıldı.
- YouTube Türkiye'ye temsilci açacağını duyurdu.
- YouTube tarafından Türkiye'ye temsilci atama kararı alındı. YouTube resmi açıklama yaptı. YouTube Türkiye temsilci atayacak.
- Bitcoin tarihi rekorunu tazeledi.
- Cyberpunk 2077 beklentileri karşılamadı. Sony mağazasından kaldırıldı.
- Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan satın aldıysanız endişlenmenize gerek yok. Oyunu alanlara para iadesinin yapılacağı bilgisi açıklandı.
- Bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı kaldırılıyor.
- 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı artık kullanılmayacak. Ziraat Katılım'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, anne kızlık soyadı yerine Katılım Anahtar olacak.
- Uzaktan eğitimin süresi uzatıldı. Yarıyıl tatili uzatıldı. İlkokullarda sınav yapılmayacak.
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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