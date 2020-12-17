Bitcoin'de Yeni Rekor: İlk Kez Bu Kadar Yükseldi

Sanal para birimi olan Bitcoin yükselişine devam ediyor. Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin yeni rekor kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 1 Bitcoin kaç TL? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Bitcoin, ilk kez 20.000 dolar'dan fazla bir fiyata ulaşarak meteorik yükselişine devam ediyor. Kripto para birimi 17Aralık itibarıyla 20.842.90 dolar değerine ulaştı. Bitcoin'in önceki en yüksek seviyesi 30 Kasım'da 19.850 dolar olmuştu. Bitcoin, 2018'de yaklaşık 3.000 dolar'a kadar düşen çöküşünün ardından 2020 boyunca yavaşça yükseldi. Bitcoin Aralık 2017'de de neredeyse 20.000 dolar'a ulaşmıştı.

1 Bitcoin Kaç TL?

17 Aralık 2020 itibari ile 1 Bitcoin 173.221,09 TL'ye tekabül ediyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan ödeme sağlayıcısı Square, Ekim ayında Bitcoin'e 50 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu. Square'in finans müdürü Amrita Ahuja, "Bitcoin'in gelecekte daha yaygın bir para birimi olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

PayPal ayrıca, 2021'den itibaren Bitcoin ve diğer kripto para birimi Ethereum'un platformunda satın alınmasına, satılmasına ve tutulmasına izin vermeye başlayacak.

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

Bitcoin yükselişini sürdürecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz. Sizler Bitcoin'in yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Bitcoin'i nasıl buluyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Türkiye'de Bitcoin nasıl alınır? Nerelerden almak güvenli? Tüm soruların yanıtına alt kısımda yer alan içeriğimizden ulaşabilirsiniz.