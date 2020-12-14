Aşı Yaptırmayanlar Uçağa Alınmayabilir: IATA Yeni Kural Getirecek

Uçağa binmek için koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu olacak? Koronavirüs aşısının yavaş yavaş uygulanmaya başlaması ile birlikte uçağa binmek için aşı yaptırmak zorunlu mu olacak sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

Uçağa Binmek için Koronavirüs Aşısı Yaptırmak Zorunlu Mu Olacak?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından IATA Travel Pass'in tanıtılacağı aktarılıyor. Takvim'in haberine göre, IATA Travel Pass sayesinde yolcuların Covid-19 raporları, yapılan testler ve aşılar dahil olmak üzere tüm sağlık durumları, uçacakları ülkenin hükümetiyle paylaşılmak üzere dijital bir platforma aktarılacak.

Ayrıca IATA'nın uçağa binmek için koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğu getireceği de iddia ediliyor. Şu anda henüz bu konu ile alakalı resmi bir bilgi olmamakla birlikte ilerleyen dönemlerde uçuşlara katılabilmek için aşı yaptırma zorunluluğu getirilebilir.

Sizce aşı yaptırma zorunluluğu getirilmeli mi? Bu dönemde uçağa binmek sizce güvenli mi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse dünya genelinde bulunan tüm ülkeler uçuş kısıtlaması başta olmak üzere pek çok tedbir aldı ve almaya devam ediyor. Vaka sayılarının yükselişe geçtiği şu günlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamak gerekiyor.

Havacılık sektörü koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Umarız ki koronavirüs salgını bir an önce biter ve normal hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Türkiye'den yurt dışına uçuşlar Haziran 2020 itibari ile başlamıştı. Şu anda uçuşlar koronavirüs önlemleri alınarak devam ediliyor.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: