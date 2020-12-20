Yeni Epic Games Ücretsiz Oyunlar Listesi Sızdırıldı: Gerçek Olabilir

Geçtiğimiz günlerde Epic Games ücretsiz oyunlar listesi ile alakalı bir sızıntı gelmişti ve sızıntıda oldukça popüler olan oyunların ücretsiz verileceği söyleniyor. Sızıntı malesef gerçek olmadı. Ancak yeni gelen sızıntı gerçek olabilir. Epic Games ücretsiz oyunlar listesi hakkında yeni sızıntı geldi. Gelin hep beraber Epic Games ücretsiz oyunlar listesi ile ilgili sızıntıya yakından bakalım.

Epic Games Ücretsiz Oyunlar Listesi

Epic Games'in yılbaşı indiriminde dağıtacağı oyunlar büyük merak konusu. 17 Aralık'tan itibaren iki hafta boyunca her gün yeni bir ücretsiz oyun dağıtılacak. 19 Aralık itibari ile 3 adet oyun dağıtıldı. İlerleyen günlerde dağıtılacak oyunlar halen bilinmezliğini korurken son gelen sızıntı oyunların ne olduğunu ortaya çıkarmış olabilir.

Twitter üzerinden paylaşılan yeni liste ücretsiz olarak verilecek oyunların hangileri olabileceğini gün yüzüne çıkardı. İşte sızdırılan yeni Epic Games ücretsiz oyunlar listesi.

Epic Games Ücretsiz Oyunlar Listesi

Cities Skylines

Oddworld New n Tasty

The Long Dark

Defense Grid 1

Allien Isolation

Metro 2033

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time in Portia

Night in the woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight 2

Jurcassic World Evolution

Listede yer alan ilk 3 oyun verilmiş durumda. Bu da sızdırılan listeyi doğrular nitelikte görünüyor.

This got sent to me a few hours ago, I wasn't sure if it's real or not.



But now, as New 'n' Tasty leaked to come out today, this list is most likely true. Still take it as a grain of salt. I'll give you more info where it's from. pic.twitter.com/0vTNgMec3n — jovanmunja (@jovanmunja) December 18, 2020

Epic Games tarafından verilecek olan oyunlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sizler sızdırılan yeni liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Epic Games Ücretsiz Oyunlar Kalıcı Mı?

Her bir oyun 24 saat boyunca alınabilir olacak. Bir kez aldıktan sonra sonsuza kadar kütüphanede yer alacak ve oynanabilir olacak. 17 Aralık'tan itibaren her gün Epic Games Store'u ziyaret etmeyi unutmayın! Epic Games yaptığı kampanyalar ve sunduğu ücretsiz oyunlar ile oyuncuların kalbine taht kuruyor.

Epic Games, Fortnite ile ulaştığı on milyonlarca oyuncuyla Steam’e alternatif bir mağaza oluşturmak için 2018’in son günlerinde harekete geçmişti. Oyun geliştiricilerinden çok daha az komisyon alacağını söyleyerek başladığı tanıtım faaliyetlerinin ardından Aralık 2018’in başında Store’u açan Epic Games, böylece Epic Games Launcher’ı tam bir oyun merkezine dönüştürmüştü.