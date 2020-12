Yeni Epic Games Ücretsiz Oyunlar Listesi Sızdırıldı: Gerçek Olabilir

Geçtiğimiz günlerde Epic Games ücretsiz oyunlar listesi ile alakalı bir sızıntı gelmişti ve sızıntıda oldukça popüler olan oyunların ücretsiz verileceği söyleniyor. Sızıntı malesef gerçek olmadı. Ancak yeni gelen sızıntı gerçek olabilir. Epic Games ücretsiz oyunlar listesi hakkında yeni sızıntı geldi. Gelin hep beraber Epic Games ücretsiz oyunlar listesi ile ilgili sızıntıya yakından bakalım.

Epic Games'in yılbaşı indiriminde dağıtacağı oyunlar büyük merak konusu. 17 Aralık'tan itibaren iki hafta boyunca her gün yeni bir ücretsiz oyun dağıtılacak. 19 Aralık itibari ile 3 adet oyun dağıtıldı. İlerleyen günlerde dağıtılacak oyunlar halen bilinmezliğini korurken son gelen sızıntı oyunların ne olduğunu ortaya çıkarmış olabilir.

Twitter üzerinden paylaşılan yeni liste ücretsiz olarak verilecek oyunların hangileri olabileceğini gün yüzüne çıkardı. İşte sızdırılan yeni Epic Games ücretsiz oyunlar listesi.

Listede yer alan ilk 3 oyun verilmiş durumda. Bu da sızdırılan listeyi doğrular nitelikte görünüyor.

This got sent to me a few hours ago, I wasn't sure if it's real or not.



But now, as New 'n' Tasty leaked to come out today, this list is most likely true. Still take it as a grain of salt. I'll give you more info where it's from. pic.twitter.com/0vTNgMec3n