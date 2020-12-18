Uzaktan Eğitim Süresi Uzatıldı, Yarıyıl Tatili Uzatıldı: Sınav Yapılmayacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim ile ilgili açıklama geldi. Yarıyıl tatili uzatıldı. Yarıyıl tatili ne zaman? Konu hakkında tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan uzaktan eğitim açıklaması.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman? Uzaktan Eğitim Süresi Uzatıldı!

Uzaktan eğitim süresi uzatıldı. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Karneler Nasıl Dağıtılacak? Karne Verilecek Mi?

Karneler verilecek. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman?

Yarıyıl tatili uzatıldı. Yarıyıl tatilinde değişiklik yapıldı. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Öğrenciler ve veliler ikinci dönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İlkokullarda Sınav Yapılmayacak

İlkokullarda sınav yapılmayacağı bilgisi aktarılıyor. Karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

Sizler yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgını nedeniyle bilindiği üzere uzaktan eğitime geçiş yapılmıştı. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor.