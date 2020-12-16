Kabin Bagajı Uygulaması Normale Dönüyor: THY CEO'su Tarih Verdi

Uçaklarda kabine bagaj alınıyor mu? Bir süre ara verilen kabin bagajı uygulaması geri dönüyor. Yolcular uçaklarda kabin bagajlarını yanlarına alabilecek. İşte THY CEO'su Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklama ve detaylar.

Uçaklarda Kabine Bagaj Alınıyor Mu?

Bir süredir uçaklarda kabine bagaj alımı yapılmıyordu. Artık son alınan karar ile birlikte yolcular yeninden bagajlarını yanlarına alabilecek. Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada uçaklara kabin bagajı alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun"

Kabin bagaj 🛄 uygulamamız normale dönüyor!



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (@SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz.



Hayırlı olsun. 👏👏👏 — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 15, 2020

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Havacılık sektörü koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Umarız ki koronavirüs salgını bir an önce biter ve normal hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Türkiye'den yurt dışına uçuşlar Haziran 2020 itibari ile başlamıştı. Şu anda uçuşlar koronavirüs önlemleri alınarak devam ediliyor. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.