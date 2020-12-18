Bankacılık İşlemlerinde Anne Kızlık Soyadı Sorulmayacak! Peki Ne Sorulacak?

Bankacılık işlemlerine bilindiği üzere anne kızlık soyadı soruluyor ve bu soruya doğru yanıt verilmediği takdirde işleme devam edilmiyor. Şimdi ise artık anne kızlık soyadı sorulmayacak. Bankacılık işlemlerinde nne kızlık soyadı sorulması tarihe karışıyor. Peki yerine ne geliyor? İşte detaylar.

Bankacılık İşlemlerinde Anne Kızlık Soyadı Yerine Ne Sorulacak?

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bankacılık işlemlerinde anne kızlık soyadı artık kullanılmayacak. Ziraat Katılım'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, anne kızlık soyadı yerine Katılım Anahtar olacak. Katılım Anahtar, Ziraat Bankası'nın dijital kanallarında güvenlik doğrulaması amacıyla kullanılacak.

Katılım anahtar sadece kişiye özel ve değiştirebilecek bir bilgi olacak. 01.01.2021 itibarı ile yasal düzenlemeler doğrultusunda Anne Kızlık Soyadı,vb. kimlik bilgileri güvenlik doğrulamalarında artık kullanılmayacak.

Katılım Anahtarı bulunmayan müşterilerin İnternet Şube / Katılım Mobil ilk giriş sırasında oluşturması isteceği açıklandı. Hem Bireysel hem Kurumsal müşterilerin Katılım Anahtar belirlemek zorunda olduğu da açıklanan bilgier arasında yer alıyor.

Diğer bankaların da böyle bir adım atmayacağı henüz bilinmiyor. Diğer bankalar tarafından da bir açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Anne kızlık soyadının bankacılık işlemlerinden kaldırılıyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.