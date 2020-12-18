Sony, Cyberpunk 2077'yi Kaldırdı! Oyunu Alanlar Ne Olacak?

Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan kaldırıldı. Oyunu alanlara ne olacağı açıklandı. Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan neden kaldırıldı? Cyberpunk 2077 satın alanlar ne olacak? İşte Cyberpunk 2077 hakkında detaylar.

Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan Kaldırıldı

Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan satın aldıysanız endişlenmenize gerek yok. Oyunu alanlara para iadesinin yapılacağı bilgisi açıklandı. Cyberpunk 2077 hakkında Sony tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"SIE, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır, bu nedenle PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077 'yi satın alan tüm oyuncular için tam bir para iadesi yapmaya başlayacağız. SIE ayrıca Cyberpunk 2077 'yi PlayStation Store'dan bir sonraki duyuruya kadar kaldıracaktır. Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store üzerinden satın aldığınızı onayladıktan sonra para iadesi işlemine başlayacağız. Para iadesinin tamamlanmasının ödeme yönteminize ve finansal kurumunuza bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini lütfen unutmayın."

Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan neden kaldırıldı?

Oyunun hatalarla dolu olduğu ve çok fazla eleştiri aldığı aldığı için PlayStation Store'dan kaldırıldığı söylenmekte.

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