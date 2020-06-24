Han Savaşları oyunculara zengin bir içerik sunan bir tarayıcı tabanlı strateji oyunu.

Bilgisayarlarınızın güncel internet tarayıcısı üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir online strateji oyunu olan Han Savaşları'nda oyuncular Orta Çağ'da geçen bir hükümdarlık macerasına davet ediliyorlar. Han Savaşları hem doğunun hem de batının tarihe damga vurmuş imparatorluklarını oyuna taşıyor. Oyun içerisinde Bizans, Britanya, Frenk, Rusya, Litvanya, İberya, Almanya, Bulgaristan ırkları batıyı temsil ederken Moğollar, Farslar ve Araplar doğuyu temsil ediyor. Biz bu ırklardan birini seçip oyuna başlıyoruz.

Han Savaşları'nda oyuna başladıktan sonra ilk olarak kendi şehrimizi inşa ediyoruz. Tarımsal üretimimizi gerçekleştireceğimiz ve kaynak üretimi yapacak binaları oluşturduktan sonra sıra ordumuzu kurmaya geliyor. Ürettiğimiz kaynakları kullanarak farklı birimler ve kahramanlar yetiştirerek ordumuza dahil edebiliyoruz. Yeterli güce sahip olduktan sonra sıra yeni topraklar fethetmeye geliyor. Yeni topraklar yeni kaynakları bize kazandırıyor. Han Savaşları'nda kaynak elde etmenin bir diğer yolu da ticaret yapmak.

Han Savaşları'nda diğer oyuncularla savaşabilir, diplomatik yolları kullanarak ittifaklar kurabilir ve onlarla ticaret yapabilirsiniz. Güzel grafiklere sahip oyunu oynayabilmek için tek ihtiyacınız olan şey internet bağlantısı ve güncel bir internet tarayıcısı.