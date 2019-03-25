Ultimate grand strategy ya da 4K strateji olarak bilinen türe dahil edilebilecek Imperator: Rome, Paradox Interactive tarafından geliştirilerek yayınlanan strateji oyunu şeklinde tanımlanabilir.

Daha önce piyasaya çıkan Rome 2: Total War ve Europa Universallis IV gibi oyunları sevenlerin dikkatini cezbedecek Imperator: Rome, oldukça Total War serisini andırıyor. Roma tarihinin içerisinde kendimizi bulduğumuz Imperator: Rome, oyunculara Kuzey Batı Afrika, Batı Avrupa’dan başlayarak, Hindistan’a kadar uzanan harita sunuyor. Afrika Sahra Bölgesi, İç Arabistan Yarımadası, Kafkaslar ve Hazar Denizi’nin batısının yer aldığı Imperator: Rome, beş farklı birlik türü içeriyor: Okçular, atlılar, hafif atlılar, milis kuvvetler ve ağır piyade. Imperator: Rome üzerinde 1 birim askerin bin asker olarak hesaplanırken, Imperator: Rome’un başlangıcında Roma’nın 35 bin asker ile başlayacağı aktarıldı.

Imperator: Rome, M.Ö. 1 Ocak 450 tarihinden başlayarak, devam ediyor. Oyun boyunca vergilendirme, insan gücü, hitabet, şehirsel detaylar, siyasi hareketler, diplomasi gibi detaylar yer alıyor. Bu detayların yanı sıra nüfusu etkileyen mutluluk, din, kültür gibi farklı seçeneklerin de göz önüne alınması gerekiyor.

Imperator: Rome özellikleri

Karakter Yönetimi:

Zaman içinde değişecek çeşitli becerilere ve özelliklere sahip karakterlerin yaşadığı bir dünya. Ulusunu yönetecekler, eyaletlerini yönetecekler ve ordularına ve filolarına hakim olacaklar. Aynı zamanda yeni, daha insan benzeri karakter sanatımızı da tanıtıyoruz.

Çeşitli Popülasyonlar:

Vatandaşlar, yabancılar, kabileler ve köleler - her biri kendi kültürüne ve dinine sahip nüfus. Ordularınızı dolduruyor, kasanızı doldurun veya kolonilerinizi doldurun, onların mutluluğuna dikkat edin - başarınız onların memnuniyetine bağlıdır.

Savaş Taktikleri:

Düşmanlarınızın zorluklarına karşı savaşmak için yaklaşımınızı seçin.

Askeri Gelenekler:

Her kültürün kendine özgü bir savaş yönetimi tarzı vardır. Romalılar ve Keltlerin kendilerine göre farklı seçenekleri var. Eşsiz bonusların, yeteneklerin ve birimlerin kilidini açın.

Farklı Hükümet Türleri:

Senatoyu bir Cumhuriyet'te yönetin, mahkemenizi monarşide bir arada tutun, kabilelerdeki klanlara cevap verin.

Barbarlar ve İsyanlar:

Göçmen barbarlar en iyi topraklarınızı çuvallayabilir veya yerle bir edebilirken, sadakatsiz valiler veya generaller size karşı dönebilir - ordular onlarla birlikte!

Ticaret:

Mallar kendi illerine ikramiye veriyor. Yerel güç için stokların avantajlarından yararlanır mı ya da zenginliği etrafa yaymak için aşırı mal ticareti yapar mısınız?

İl İyileştirme:

Krallığınızı güçlendirmek ve zenginleştirmek için binalara, yollara ve savunmaya yatırım yapın.

Imperator: Rome sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows® 7 Home Premium 64 bit SP1 İşlemci: Intel® iCore™ i3-550 or AMD® Phenom II X6 1055T Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 460 or AMD® Radeon™ HD 6970

