Undead, Türk oyun geliştiricileri tarafından hazırlanan MMOFPS türünde bir zombi oyunu olarak tanımlanabilir.

Bizi zombiler tarafından istila edilmiş gizemli bir dünyaya konuk eden Undead'de kahramanımızı seçiyoruz ve oyunun tehlike dolu dünyasına adım atıyoruz. Bu dünyada oyuncular hem zombilerle hem de birbirleriyle savaşarak hayatta kalmaya çalışmaktalar. Farklı kahramanlar ve farklı silahlar ile oyunda taktiksel bir yapı da bulunmakta.

Undead'de oyunculara çeşitli oyun modları sunuluyor. Oyundaki klasik Deathmatch modunda her oyuncu diğer oyunculara ve zombilere karşı tek başlarına savaşıyor. 5 dakika sonunda hayatta kalan oyuncular tecrübe puanı kazanmayı başarıyorlar. Nexus oyun modu ise takımlar halinde savaştığımız, MOBA oyunalrına benzeyen bir oyun modu. Bu modda enerji kaynağımızı diğer takıma ve zombilere karşı koruyoruz. Fly of die adlı Team Deathmatch modunda takımlar halinde birbirimizle savaşırken suya düşmemeye çalışıyoruz.

Undead'e PUBG ile ünlenen Battle Royale hayatta kalma modunun, Payload adlı yük dolu araca eşlik etme modunun da eklenmesi bekleniyor. Minecraft benzeri grafiklere sahip olan oyun düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarlarda da çalışabiliyor. Undead'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Duo E8500 veya AMD Phenom II X3 720 işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GT 440, AMD Radeon HD 5670 veya Intel HD Graphics 5000 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı