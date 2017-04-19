3 Yeni iPhone Modeli Geliyor!

Bloomberg’in ulaştığı isimsiz kaynak, Apple’ın aralarında kavisli ekranı olan bir model de olmak üzere; paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiş üç yeni iPhone modeli üzerinde çalıştığını söyledi.

Apple’ın 2017 yılında çıkaracağı yeni iPhone modelleri merak edilirken, telefonlar hakkında farklı dedikodular da geliyor. Bloomberg’in Salı günü yayınladığı bir haberde, Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın elden geçirilmiş hallerinin yanı sıra bu modellerin üstüne bir de Premium model ekleyerek tekrar piyasaya çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

İsimsiz bir kaynaktan alınan haber, yeni amiral gemisi modelin kavisli ekrana sahip olacağını söylerken, ekranın neredeyse telefonun bütün yan tarafını kaplayacağına da iddia ediyor. Buna ek olarak kaynak, yeni telefonların paslanmaz çelik materyal ve daha gelişmiş kamera seçeneklerinin olabileceğini de söylüyor. Bloomberg’in ele geçirdiği diğer bilgilerde, iPhone Premium modelinde ekranın daha da büyük olacağı ve “Home” tuşunun ekrana bütünleşik geleceği gibidetaylar da yer alıyor. iPhone Premium'un OLED ekran tercihinde bulunacağı, diğer modellerin ise geliştirilmiş LCD ekranlar kullanmaya devam edeceğinin de altı çiziliyor.

Bütün bu bilgiler henüz birer söyletinden ibaret olduğundan, Apple'ın neler planladığını henüz bilemiyoruz; ancak böylesine bir plan yapılması durumunda, gerçekleşecek yeniliklerin Samsung'un Galaxy S8'de yaptıklarına çok benzer olacağını da söyleyebiliriz.

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