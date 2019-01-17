UYGULAMA AÇIKLAMASI:

Mobil platformun başarılı isimlerinden birisi olan ve yeni bir oyununu daha ücretsiz olarak oyunculara sunan Onesoft yine yüzleri güldürüyor.

Atari tarzındaki grafikleri ile bizleri gökyüzünde savaşlara götürecek olan 1945 Classic Arcade ücretsiz olarak yayınlandı. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olan yapımda oyuncular çeşitli uçakları deneyimleme ve kullanma fırsatı elde edecekler. 1945’li yıllardaki uçakları karşımıza çıkaracak olan yapımda nostaljik bir yapı ile savaşlara katılacak ve bize verilen görevleri başarmaya çalışacağız.

İkinci Dünya Savaşı’na dahil olacağımız yapımda gökyüzünde uçaklar ile savaşacak, savaş gemilerini bombalayarak denizin dibine yollamaya çalışacağımız yapımda oldukça basit kontroller ve düşük bir grafik kalitesi bizleri karşılıyor olacak. İnternet gerektirmeden oynanabilen yapımda oyuncular, farklı uçak modellerini kullanacaklar.

Yapım aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.