2 knights, aynı anda iki karakteri kontrol etmeye çalıştığınız zıplamaya dayalı arcade oyun. Zıplama oyunlarını fazlasıyla kolay buluyorsanız oynamanızı isterim. Android telefonda şimdiye kadar oynadığım en zor zıplama oyunu.

İlk görüşte Piano Tiles benzeri oyunları hatırlatan Android oyununda platformla zıt renklere bürünmüş iki karakteri kontrol ediyorsunuz. Ekrana dokunmanızla birlikte siyah ve beyaz renklerden oluşan platform hareketlenmeye başlıyor. Hayatta kalmak için tek yapmanız gereken şey zıplamak. Aynı anda iki karakterin de kontrolünü sağlamanız gerekiyor. Biri boşluğa düştüğünde oyuna veda ediyorsunuz.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip süper zor oyunda fazla zaman geçirmemenizi tavsiye ederim. Platformun iki renkten oluşması, iç içe geçmesi, karakterlerin de platformla aynı renkte olması ve temponun hiç düşmemesi bir noktadan sonra gözü yormaya başlıyor.