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7Days 1.29 (Android)
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  5. 7Days - Android İçin Macera Oyunudur

7Days

1.29
Android
7Days
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Farklı sonlar ile karşılaşacağız.

Buff Studio Co.,Ltd tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan 7Days bir macera oyunudur.

Mobil platformda geniş kitleler tarafından ilgiyle oynanan yapımda geirlim dolu saatler bizleri bekliyor olacak. Hikaye odaklı olarak ilerleyeceğimiz oyunda yaptığımız seçimlere göre hikayenin gidişatını etkileyeceğiz. Roman tarzında içeriklere sahip olan oyunda çoklu sonlar bizleri bekliyor olacak. Çeşitli başarımların ve zorlukların yer aldığı yapımda sohbet seçenekleri de karşımıza çıkacak.

Oyuncular sohbet ekranlarında yaptıkları diyaloglar ile hikayeyi etkileyecek ve ona göre şekillenmesini sağlayacaklar. İki farklı mobil platform oyuncularına sunulan 7Days, şuanda aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor.

Google Play’de oyuncularda 4.3 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım ücretsiz olarak oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

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