Bilardo turnuvalarına katılarak dünyanın farklı bölgelerindeki rakiplere karşı mücadele edebileceğiniz ve yeteneklerinizi kullanarak ünlü bir bilardocu olabileceğiniz 8 Ball Hero, yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Oyun, muhteşem grafiklere ve ses efektlerine sahiptir. Detaylı bilardo masaları ve gerçekçi oyuncu karakterleri yer almaktadır. Yarışabileceğiniz onlarca farklı turnuva ve sayısız maç bulunmaktadır. Maçlardan galip gelerek para kazanabilir ve karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca farklı spor ekipmanlarının kilidini açabilirsiniz.

Bilardo tutkunları için özel olarak tasarlanmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ıstakayı elinize alarak toplara dikkatli bir şekilde vurmak ve belirtilen deliklerden geçirerek puan toplamaktır. Maçlarda sizden 3’lü görevleri yerine getirmeniz istenir. Bu görevler her maçta farklılık gösterebilir. Sizden istenilenleri yaptıkça yıldız toplayabilir ve kariyerinize emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan 8 Ball Hero, spor oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren sıra dışı bir oyundur.