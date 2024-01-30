First Touch Games tarafından piyasaya sürülen Score Hero APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz en popüler futbol oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Score Hero APK, futbol hayranlarının seveceği ve sadece tek bir futbolcuyu yönetebildiğiniz bir futbol oyunudur. Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz diğer futbol oyunlarının yanı sıra, bu oyunda tüm maçı oynamıyorsunuz. Sadece maç anındaki önemli dakikaları yönetebildiğiniz bu oyunda, seviyeleri geçin ve kariyerinizde büyük yerlere ulaşın.

Ekrandaki kontrol tuşları bu oyunda yoktur. Sadece parmağınızı ekranda kaydırın ve topun istediğiniz yere gitmesini sağlayın. Farklı farklı pozisyonları siz yönetiyorsunuz ve nerede ne yapacağınıza doğru karar vermelisiniz. Büyülü bir pas verin, gol vuruşunu yapın ve takımınıza katkı sağlayın.

Score Hero, Dream League Soccer gibi başarılı yapımların geliştiricisi olan First Touch Games ekibinin ellerinden çıkıyor. Muhteşem grafikler, harika kontrol mekanikleri ve özelleştirilebilen özellikler sayesinde, oyunculara keyif verici bir oyun deneyimi sunmak hedefleniyor.

Score! Hero APK İndir

Seviyeleri geçmek için verilen görevleri yerine getirmelisiniz. Üç yıldız alabilmek ve seviyeleri en yüksek skorla geçmek istiyorsanız, attığınız gollerin kusursuz olması gerekiyor. Eğer siz de mobil cihazlarınızda futbol keyfi yaşamak istiyorsanız, Score Hero APK indirerek mükemmel gollere imza atabilirsiniz.

Oyundaki grafik ve kontrollerin yanı sıra, karakter özelleştirmelerinizi de yapabiliyorsunuz. Görünümünü, formasını, saç stilini, forma numarasını, kramponunu ve aklınıza gelebilecek her şeyi kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Score! Hero APK Öne Çıkan Özellikleri Neler?