Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan 9 Clues 2: The Ward, dedektifli yaparak sır dolu cinayetleri çözebileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve ses efektler ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir dedektif karakterini canlandırarak cinayetleri açığa çıkarmak ve suçluları tespit etmektir. Yardımcınızla birlikte gizemli evlerde gezinerek katillerin izini sürmeli ve yakalamalısınız. Çeşitli ipuçları toplayarak kafanızdaki soru işaretlerini bir bir kaldırabilir ve katilin kim olduğunu bulabilirsiniz. Sıra dışı konusu ve tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde keşfedebileceğiniz 42 farklı mekan yer almaktadır. Araştırdığınız cinayetlerde tanışabileceğiniz birkaç karakter bulunmaktadır. 3 farklı zorluk derecesinde birini seçerek oyuna başlayabilir ve içinizdeki dedektifi canlandırabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen 9 Clues 2: The Ward, farklı mekanlarda işlenen cinayetleri tespit ederek katilleri yakalayabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.