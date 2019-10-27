99 Dead Pirates

İnanılmaz aksiyon, gelişmiş savaş sistemi ve acımasız düşmanlar, bir Korsan Kaptanının korkunç bir rüyasında sizi bekliyor. Gerçek bir savaşçı ol ve lanet fırkateynin sırlarını keşfet.

Atmosferik kesiciler, oyuncuya hazinelerle dolu terk edilmiş bir korsan gemisine gitmeyi teklif ediyor. Kullanıcı değerli eşyalar bulmak için geminin her köşesini araştırmak ve yüzlerce yükselmiş korsanla savaşmak zorunda kalacak. Yeniden canlandırılan korsanların her biri ana karaktere karşı koyacak, böylece balta ve diğer silahlarla düşmanları yok etmekten başka çaresi kalmayacak.

Yol boyunca, düşmanın saldırılarını engellemeli ve sağlığı iyileştirmelisin. Kontrolünü sağladığınız kahraman ile bulunduğunuz uzun yol üstünde ilerleyerek karşınıza çıkan tüm korsanları etkisiz hale getirmelisiniz.