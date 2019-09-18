Milyonlarca çocuk, ebeveyn ve öğretmen her ay ABCya'ı ziyaret ediyor ve geçen yıl 1 milyardan fazla oyun oynandı. On yıldan fazla bir süredir ABCya, dünyanın en popüler eğitim oyun sitelerinden biri. Şimdi ise mobil platformunda oynanabilir.

Özellikle küçük yaştaki çocukların teknolojiyi daha verimli kullanması adına geliştirilen bu uygulamada onlarca farklı türde oyun bulunuyor. Bu oyunlarda hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğrenmiş oluyor.

Bu eğitici yapıma abone olup daha fazla premium içeriğe erişebilir ve uzman isimlerden eğitim desteği alabilirsiniz.

ABCya Games Özellikleri