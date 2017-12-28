Ace Attorney Investigations, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Bir suçluyu ortaya çıkarmak için ipuçlarından yola çıkarak gizemli olayları aydınlatmanız gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Şüpheli olayları analiz ederek kanıtlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyun olan Ace Attorney Investigations, gerçekleri ortaya çıkarmanız gereken bir oyundur. Oyunda polisle ortak olarak çalışıyor ve insanları konuşturarak ipuçları yakalamaya çalışıyorsunuz. Tabloları inceleyip şüphe çeken şeylere ulaşmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda yüksek çözünürlüklü grafikler bulunuyor. Suç mahalinde incelemeler yapabileceğiniz oyunda zorlu bulmacaları da çözmeniz gerekiyor. Beyninizi kullanabileceğiniz türden bir mobil oyun olan Ace Attorney Investigations, sizleri bekliyor. Eğer dedektifçilik oyunlarından hoşlanıyorsanız bu oyunu mutlaka denemenizi önerebilirim. Suçluyu adalete teslim etmek için çalışacağınız bu oyunu kaçırmayın.

Ace Attorney Investigations oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.