Ace Commando mobil için gizli ve aksiyon dolu bir savaş oyunudur. Bu askeri temalı oyunun pek çok bölümünde farklı farklı haritalar ile desteklenen çoklu görevleri bulunuyor. Karakterinizi alın ve düşmanlara karşı isterseniz sessiz, isterseniz de ateş açarak ilerleyin.

Ace Commando isimli aksiyon oyununun her görevinde silahlarınızı ve derilerinizi geliştirmek için para ve tecrübe puanı kazanırsınız. Ayrıca diğer görev hedeflerini tamamlayabilir, para toplayabilir ve patronlarla savaşabilirsiniz. Oyunda taktiksel savaşlar yaparak yeni kaynaklar ve güç elde ediyor, rakiplerimiz karşısında üstünlük kurmak için mücadele ediyoruz.

Oyun içerisinde silahlara kırmızı nokta, holografik, 2X, 4X, 8X ve ACOG gibi görüş sistemlerini ekleyebiliyor ve aynı zamanda karakteriminiz özelliklerini geliştirebiliyoruz.