ACMobil uygulaması Hacettepe Üniversitesi öğrencileri için birçok faydalı bilgiyi Android cihazlar üzerinden sizlere sunuyor.

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin keyifle kullanacağını düşündüğüm ACMobil, kampüsü tanımayan yeni öğrenciler için de oldukça faydalı diyebilirim. Kampüste bulunan tüm mekanları ve bölümleri harita üzerinden sizlere sunan ve arayarak vakit kaybetmenizin önüne geçen uygulamada, yemekhanede çıkan günlük menüleri de inceleyebiliyorsunuz.

ACM Hacettepe’ye kaydolduktan sonra uygulamayı kullanabilmenize izin veren ACMobil üzerinde, oldukça keyifli sohbetlere dahil olabileceğiniz bir Gıybet bölümü de bulunuyor. Bu bölümde isminiz görünmeden gönül rahatlığıyla sohbetlere katılabilirsiniz. Kampüste gerçekleşecek etkinlikleri kaçırmak istemiyorsanız, yaklaşan etkinlikleri de uygulama üzerinden takip edebilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri