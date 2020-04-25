Action Strike Online

Action Strike, Android cihazlar için 3D çevrimiçi birinci şahıs aksiyon oyunudur. Bu dinamik oyunda başarılı bir oyuncu olmak için hızlı refleksler ve taktik becerilerinizi gösterin. Karakterinizi birinci şahıs bakış açısıyla kontrol edin ve müttefiklerinizin yardımıyla düşmanları yok edin.

Oyundaki olaylar uzak bir gelecekte geçiyor, insanlığın teknolojik gelişmenin sınırlarının ötesine geçtiği ve gezegenlerarası bir savaşın yarattığı kaosun dünyamızı da içine çektiği bir gelecekte. Takım arkadaşlarınızın yanı sıra çeşitli ikonik silahlar (silahlar, tabancalar, AK-47) kullanarak 20 kişilik savaşın. Bu aksiyon oyununda tüm düşmanlarını öldürmek için ateş etmeye hazır olun.

Oyuncular, her birinin kendine özgü beceri ve özellikleri bulunan Acemi, Sabotajcı, Tankçı ve Muharip gibi sınıflarda takım PvP savaşlarına giriyor. Action Strike muharebe ve plazma tüfeklerinden lazer makineli tüfeklere ve bombaatarlara kadar çok çeşitli silah seçenekleri sunuyor.