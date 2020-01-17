Action Truck oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Kamyon şoförü olmaya ne dersin? Peki eğlenceli bir yolculuğa çıkmak ister misin? Bildiğiniz yarış oyunları veya zamana karşı oynanan oyunlardan çok farklı bir oyun. Bu oyunda tek rakibiniz kendiniz.

Malzemeleri aracın arkasına yükle ve oyuna başla. Yolda karşına bazı sürprizler çıkabilir. Size verilen komutların dışına çıkmadığınız sürece hiçbir sorun yok. Ama çok dikkatli olman gereken önemli bir konu var: malzemeleri düşürmemek. Getirdiğin her malzeme sana puan kazandırdığı için düşürmemeye dikkat etmelisin.

Zor hava şartlarında, zorlu engelleri aşıp bitiş çizgisine ulaşmalısın. Kamyonun arkasına yüklenen malzemeleri stratejini kullanarak yerleştir ki yolda engellere takıldığında herhangi biri yere düşmesin. Yoksa bunun dönüşü olmaz.

Kazandığın altınlarla kendine yeni bir kamyon alabilir ve oyunu daha kısa sürede bitirebilirsin. Unutma en iyi oyunu ortaya koymak için elinden gelenin fazlasını yapmalısın. Her seviyede biraz daha zorlaşan bölümler sizi daha çok oyuna bağlayarak eğlenmenizi sağlayacak.

Sonsuz bir eğlenceye ne dersiniz?

Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle bırakmak istemeyeceğiniz bir oyunla karşınızdayız.Aksiyona doyamayacağınıza eminim. Siz de eğlenmek istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.