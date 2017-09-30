Adventurous Fins yani Türkçe adıyla "Maceracı Yüzgeçler", kendi adıyla yayınlanan bir çizgi filmin mobil oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sonsuz kaçış oyunu olarak oynanan oyunda dikkatli davranmanız gerekiyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Adventurous Fins, İstanbul'un serin sularında geçiyor. Altınları toplayarak puanlar biriktirdiğiniz oyunda farklı balıkları kontrol edebiliyor ve daha zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Maceradan maceraya atıldığınız oyunda martılara ve diğer balıklara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çocukların beğenerek oynayabileceği Adventurous Fins oyununu mutlaka telefonlarınıza indirmeniz gerekiyor. Balıklarınızı özelleştirebileceğiniz ve zorlu akıntılarla başa çıkabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Adventurous Fins oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.