İndir 0.00 MB
Adventurous Fins 1.4 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Aksiyon
  4. Adventurous Fins - Android için Maceracı Yüzgeçler Oyunu

Adventurous Fins

1.4
Android
Adventurous Fins
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Adventurous Fins 1 - 1
Adventurous Fins 2 - 2
Adventurous Fins 3 - 3
Adventurous Fins 4 - 4
Adventurous Fins 5 - 5
YORUM YAZ
Murat İşçi
Murat İşçi

Maceradan maceraya atılabileceğiniz zevkli bir mobil oyun

Adventurous Fins yani Türkçe adıyla "Maceracı Yüzgeçler", kendi adıyla yayınlanan bir çizgi filmin mobil oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sonsuz kaçış oyunu olarak oynanan oyunda dikkatli davranmanız gerekiyor.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz ve zevkli zamanlar geçirebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Adventurous Fins, İstanbul'un serin sularında geçiyor. Altınları toplayarak puanlar biriktirdiğiniz oyunda farklı balıkları kontrol edebiliyor ve daha zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Maceradan maceraya atıldığınız oyunda martılara ve diğer balıklara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çocukların beğenerek oynayabileceği Adventurous Fins oyununu mutlaka telefonlarınıza indirmeniz gerekiyor. Balıklarınızı özelleştirebileceğiniz ve zorlu akıntılarla başa çıkabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Adventurous Fins oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin! MOBİL iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin!
iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor! MOBİL iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor!
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü NASIL YAPILIR Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü
iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor MOBİL iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü