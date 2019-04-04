After Burner Climax, SEGA’nın tüm platformlara çıkardığı uçak oyunu. Dünyanın en hızlı savaş jetlerini volkanlardan ormanlara buzullara göz alıcı bölgelerde uçurduğunuz oyunda tehlikelerle dolu 20’den fazla bölüm bulunuyor. Uçaklardan, roketlerden, mermilerden kaçmaya çalıştığınız hızlı ve çılgınca arcade tarzı aksiyon oyununda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

SEGA tarafından geliştirilen senelerin eskitemediği uçak savaş oyunu After Burner Climax’de aralarında F-14D Super Tomcat, F-15E Strike Eagle, F/A-18E Super Hornet’in de olduğu dünyanın en hızlı avcı uçaklarının kokpitine giriyorsunuz. Oyun, üç farklı mod içeriyor. Arcade modda sınırsız can ve devam etme, otomatik kilitleme, kalıcı doruğa erişme modu gibi güçlendiriciler ve cephaneliğin kilidini açıyorsunuz. Score Attack modda dünyanın dört bir yanından oyuncularla kapışıyor ve en iyi pilotlar arasına girmeye çalışıyorsunuz. Climax modunda belli süreliğine de olsa toplu olarak düşmanlara kilitleniyor ve tümünü tek seferde indiriyorsunuz.