Agent Legend

Dünya büyük düşmanlar tarafından işgal edildi. İnsanların yaşayabileceği bölgeler artık daha az. Bu dünyada senin gibi dövüşen birçok kahraman var: Çağrınıza cevap verecek kişileri bul ve tehlikeli düşmanları alt et.

Kötülüğü saklandığı her yerde hedef alacak en iyi keskin nişancıyı çağırıyor. Pişmanlığa yer yok, görevini yap ve öldürmek için ateş et .Düşman arazisinin derinlerindeki gizli savaş görevlerini tamamlamak için ölümcül saldırı pusucu silahlarıyla, saldırı tüfekleriyle, makineli tüfeklerle ve en son askeri donanımla yola çık.

Özel Kuvvetler askeri olarak eğitildin ve tüm dünyada gizli görevleri üstlenecek, barışçıl bir dünyanın önüne çıkan düşman kuvvetlerini ve terörist kuruluşları ortadan kaldıracaksın.

Hedefinize nişan alın ve atış oyunları türünde en iyi keskin nişancı olduğunu kanıtlamak için silahınızı ateşleyin.