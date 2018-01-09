AIIA - Dragon Ark, yüksek kalitede grafikleri, özel efektleriyle öne çıkan ARPG oyunu. Fantastik temalı aksiyon rpg oyunlarından keyif alıyorsanız, PvP savaşlar, Meydan Okuma Modu, boss mücadeleleri, çeşitli görevler dahil farklı modlar sunan bu yapımı kaçırmayın derim.

Android platformuna özel çıkış yapan ve ücretsiz indirilmeye açılan aksiyon rol yapma oyununda Dria, Khan ve Leona adını taşıyan üç çekici kahramanı yönetiyorsunuz. Görevleri tamamlarken, karşılılıklı savaşırken, boss yaratıklarla kapışırken evcil hayvanınız gücünüze güç katıyor. Her daim yanınızda olan evcil hayvanınız sizinle birlikte seviye atlıyor, görünümünü de değiştirebiliyorsunuz.

Oyunda kahramanınızı efsane sınıfına yükselten farklı oyun modları yer alıyor. Sıralamada 1. olmaya çalıştığınız ödüllü PvP savaşlar, diğer kahramanlarla güçlerinizi birleştirerek dev ve güçlü boss yaratıkları öldürmeye çalıştığınız birlik modu, her katını ele geçirmeniz gereken özel ödüller veren meydan okuma kulesi oynayabileceğiniz modlardan sadece birkaçı.